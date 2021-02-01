老公付$6000家用　高薪港媽負責租樓供書教學保險請工人：決離婚

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-01 18:01

家用應該付幾多從來都是難答的問題。最近有港媽在討論區上分享，指與丈夫育有1對小朋友，自己負責多項家庭支出，包括小朋友的供書教學、工人薪金、租金及保險等等，丈夫每月只給6000元家用，自己則需要支付約4至5萬。近年經濟轉差，港媽收入減少，但丈夫卻拒絕兼職幫補家計，令她不禁有離婚的想法。

港媽表示，丈夫每月只付6000元家用，自己卻要負擔其他家庭支出，有離婚的想法。（GettyImages）

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港媽在親子王國討論區上以「我應該離婚嗎？」為題發文，以下為港媽分享經過的帖文內容：【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

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港媽在留言中提到，近日已經因為經濟問題與丈夫吵架，甚至每個月都擔心無法交租，「我淨係覺得佢當我係一部櫃員機」。她又指離婚後可以搬回外家，省下租金，「輕鬆好多，起碼我可以搵錢畀2個小朋友學多少少嘢」。港媽最後提到，已經找律師辦離婚手續，待租約於半年後完結就會正式搬走。

不少網民都認為，丈夫一方付出太少沒有責任感，「$6000都已經唔係AA了，只係佢自己嗰份家庭開支」、「你老公根本幫唔到你照顧個家同小朋友，可有可無，鬧交都費事」、「根本唔使靠老公，養件垃圾嚟做咩？」。

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