同居男友失業終日無所事事　港女不滿全付生活開支：覺得佢好冇用

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-02 12:00

俗語有云「貧賤夫妻百事哀」，經濟問題不時成為情侶間的一大考驗，有女網民日前在討論區發文，指其同居男友在新冠肺炎疫情下不幸失業，由於現時較難找工作，他終日在家中無所事事，變相吃飯、租金、水電費等生活開支都全由樓主支付，令兩人常為錢爭拗，「覺得佢好似好無用，咩都倚靠晒我」，因而求問網民情侶間是否不應太計較。

其同居男友在疫情下不幸失業，終日在家中無所事事，變相吃飯、租金、水電費等生活開支都全由樓主支付。（示意圖，《香港愛情故事》劇照）

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該女網民昨日（1日）在香港討論區，以「男友失業，係咪唔應該咁計較錢？」為題發文，指男友本來做樓上cafe，惟上月開始生意麻麻，最後還是被裁走了。疫情下難以找工作，男友因而常常在家無所事事，兩人相處的問題亦開始浮現▼▼▼

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樓主直言，對着男友總有許多晦氣說話，亦很難不想得負面，又不時想「係咪佢搵到工，而家我啲負面情緒就會恢復返，好似以前咁？」她補充指，男友不是沒有儲蓄，只是「唔想使自己啲錢」，因而感到毫不公平，「點解樣樣我都出晒？」

帖文引起網上熱議，有網民表示感同身受，同樣正正面對男友失業的難題，亦有人認為樓主跟男友如此狀況難以走下去，直言「有錢就面對浪漫，冇錢就面對現實」，精警一句話道出可怕的現實。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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