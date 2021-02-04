一文看清雞排妹遭性騷擾5大重點　網民列4個疑點分析鹹豬手羅生門

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雞排妹（鄭家純）1月29日主持尾牙活動，隔天凌晨發文痛訴遭到廠商老闆、演出男歌手性騷擾，面對外界質疑說法真實性，她隔了3天後直接點名是翁立友，並痛哭還原事發經過，翁所屬公司豪記唱片則發聲明澄清、揚言提告，雙方各執一詞、整件事猶如羅生門，也引發兩派網友針對事件疑點展開爭論。

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雞排妹3號出席活動再度回應事件，而翁立友公司也表示會再擇期舉行記者會，針對此事做出解釋。雙方各說各話。網友也列出4個疑點，包括…（點圖放大↓↓↓）

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不過，由於目前雙方各說各話，但都未提出直接證據，引發網友分成兩派爭議，就連小嫻（黃瑜嫻）默默到雞排妹貼文底下留言鼓勵「很心疼妳，也謝謝妳的勇敢。」也被網友批評事情尚未水落石出，不應急著出來聲援或評斷。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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