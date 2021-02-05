為慳300元運費　4內地男花半個鐘機場即食30公斤橙　下場超崩潰

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-05 09:00

出外旅行當然要買當地的特色美食帶回家，買到行李超重也是時有發生的事。內地4名男子日前出差公幹，上機前買了1箱價值50元人民幣（約60港元）的橙，沒料托運行李時獲職員告知要額外收取300元附加費。4人因不願付款，竟決定就地吃掉整箱共重30公斤的橙，可是「多吃壞肚皮」，回家後他們的嘴角位置全部長出水泡，痛得直呼以後不敢。

4名內地男子為了節省附加費，竟在機場吃掉整箱重達30公斤的橙。（微博影片截圖）

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常去旅行的人也會明白，行李超重的附加費隨時比機票費用還要貴！該4名男子早前因公事到雲南昆明出差，回程時夾份買了1箱價值50元人民幣、共重30公斤的橙，打算當作行李托運帶回家。

沒想到登記時，機場職員竟表示每公斤行李須收取10元人民幣（約12港元）附加費，如托運整箱橙便須繳付約300元人民幣（約360港元）。4人大感不值，「花50塊錢的東西，托運就要幾百塊錢」，商量過後決定當場於垃圾桶旁「解決」所有買回來的橙，足足花了半小時才吃完。

因職員表示托運整箱橙須收取300元人民幣，4人商量過後決定當場「解決」所有橙。（微博影片截圖）

從他們拍攝的影片可見，放在地上的紙箱已見底，只剩下數個橙，1人在旁努力剝橙皮，將果肉遞給友人，另1人接過後亦「密密食」，熟練地將果核吐進身旁的垃圾桶，非常有效率。不過慳錢也有代價，4名男子回家後數天，同樣因食太多橙導致「熱氣」，不約而同於嘴角長出水泡，令他們痛得紛紛直呼：「吃夠了，以後也不想再吃」。

事件曝光後引起網民熱議，對4人的慳家行為哭笑不得，有人直言遇上同樣情況時，寧願派給機場的乘客，也不會「獨食」，「我可能會遇到人就送，絕不會害自己」、「為啥不把它賣了呢？說不定還能賺點小錢」、「有點好笑又有點心疼，不過我覺得可以送一部份給機場工作人員，也不算浪費」。

亦有人指，事件就如電影《人在囧途》中，主角因被拒攜帶液體上機，當場喝了數公斤牛奶劇情的翻版，更有人分享類似經歷，「事實證明，橘子吃多真的會上火」、「這麼多糖份，不上火才怪」、「我曾經因為懶得再去排托運，在安檢口吃掉6個布丁」。

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