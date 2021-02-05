疫情下失業　母親額外索$6000家用過年　港男感困擾：我都要食飯

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-05 21:00

農曆新年是中國人重要的節日，一家人都會聚首一堂大肆慶祝，不過今年受防疫措施影響，加上經濟不景氣，新年氣氛都大不如前。有網民近日在討論區發文，指自己上月被公司裁走，幸好儲蓄暫時能應付日常開支及家用，惟母親竟要求他額外支付6000元過年，令他大感不滿，「今年都唔會有新年啦，都唔明大搞做乜？為面？定係為錢？」。

有網民近日在討論區發文，指自己上月被公司裁走，幸好儲蓄暫時能應付日常開支及家用，惟其母親竟要求他額外支付6000元過年，令他大感不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該網民在香港討論區，以「冇工返，老母仲要問我拎6000蚊過年」為題發文，指上月剛被「炒魷魚」，幸好平時一直有儲蓄習慣，勉強能應付平日使費，亦繼續繳交金額相等於以往3分1人工的家用。

然而，其母親近日要求他額外再付6000元，給她打點過年事宜，即使樓主已表明失業的境況，能力範圍內負擔不起，「畀完佢，下個月又要畀家用，我都要食飯㗎」，而且今年亦毫無新年氣氛，「返唔到大陸，大陸都唔會有親戚落到嚟，更加冇乜人會上嚟拜年」，認為應一切從簡，但母親仍然堅持，更稱「親戚唔到啲鄰居都會到」。樓主亦指這段時間2人為着金錢問題常起爭執，「隔兩三個月又拎啲唔知乜錢，唔畀就發脾氣」，令他感到困擾。

樓主稱，母親要求6000元過年錢，是為了預訂3個價值1300元的盆菜。（GettyImages）

事隔一天樓主再發帖稱，原來母親要6000元過年，是為了預訂3個價值1300元的盆菜，準備於年初一至三每日一盆招待客人，「食唔晒又可以當留返之後食，又話有鮑魚冬菇之類，$1300差唔多，仲鬧我食米唔知米貴」，讓樓主更加無奈。

帖文隨即引起網上討論，有人認為樓主母親不近人情，不體恤他的情況，失業期間還是留多些錢傍身較好；但另有網民指新年1年1次，不應跟父母太計較。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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