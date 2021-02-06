搭西鐵超逼人　老人家手肘狂撞港女生背脊　熱心男一舉動超窩心

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-06 18:00

每到繁忙時間乘搭交通工具，有時擠擁得肩貼肩，要避開同車乘客碰撞，絕對是一場考驗耐力的比賽。有女網民最近於facebook撰文分享遇上好人好事，稱乘搭西鐵時，因自己剛動手術，肚部有傷口，所以乘車時特別用手保護，碰巧旁邊有老人家想捉緊扶手，無意間其手肘不斷撞到樓主的背脊，樓主被迫到角落幾乎無位企，幸獲一熱心男開聲解救，令樓主非常感動。

樓主表示昨日（5日）收工乘搭西鐵時因為太多人，一位老人家因為要捉着扶手，其手肘不斷撞到樓主的背脊。（資料圖片）

該網民於facebook群組「巴打絲打「元朗屯門天水圍」 Facebook Club」分享好人好事，表示昨日（5日）收工乘搭西鐵時因為太多人，一位老人家因為要捉着扶手，其手肘不斷撞到樓主的背脊，樓主一心護着肚子的手術傷口，被迫至角落，幸好有位熱心男出聲相救。

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網民紛紛留言力讚熱心男的窩心舉動，「好人一生平安」、「小小舉動其實已經幫到好多人」、「希望樓主可以同佢相認」、「係愛呀」、「返工放工搭車真係折磨嚟」。

（facebook群組「巴打絲打「元朗屯門天水圍」 Facebook Club」）

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