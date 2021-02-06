港女放工飛的往男友家　遭的士司機言語性騷擾　內容勁露骨嚇到喊

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

【的士／司機／性騷擾】繼早前有女網民在facebook控訴，凌晨由赤柱乘坐的士期間，遭男司機言語性騷擾後，再有連登仔今日（6日）發文稱，其女友亦同樣被的士司機騷擾嚇到大哭，內容甚至非常露骨，呼籲網友小心防範。

有連登仔發文指，女友乘坐的士往其住所，其間男司機不斷以言語性騷擾，令她十分不安。（示意圖，資料圖片）

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該連登網民在討論區以「飛的俾的士狗騷擾」為題發文，指女友前晚（4日）於荔枝角放工，乘坐的士往其住所，其間男司機不斷以言語性騷擾，令她十分不安。

【的士司機騷擾女友對話內容▼▼▼】

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該連登仔表示，女友被司機言語騷擾嚇壞，不懂用強硬語氣回應，雖然最後順利到達其家，但也嚇到大哭一場。他又公開司機的全名，稱希望女生多多留意，遇到此情況都有所防範，甚或鼓起勇氣罵回他。

帖文引起網上熱議，不少人都看得咬牙切齒，怒罵司機說話太離譜，樓主女友應立即報警；亦有女網民則分享乘搭的士時安全貼士，指每次上車時都會先拍下司機證，保障自己。

【按圖睇更多網民意見▼▼▼】

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【Uber司機收求救訊息速救人】（01製圖）

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼