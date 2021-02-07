自幼家貧習慣慳過頭　港女感自卑：窮會影響一世　總覺配不上伴侶

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-07 13:30

常說知識改變命運，能解決跨代貧窮，但現實上往往面臨許多挑戰。有女網民最近分享親身經歷，慨嘆「窮，真係會影響一世」。她指自幼在綜援家庭成長，讀小學時已感受到與同學之間家境不同，節儉變成習慣，長大後雖有收入，但仍然感到自卑和「慳過頭」，許多舊物都捨不得換，甚至有「襯唔起另一半」的想法。帖文引來網民討論，紛紛鼓勵樓主往好的一面想，「識慳錢何來係一件壞事呢，你識慳點都好過使錢大手大腳啦，係咪先」。

有港女發文慨嘆由於家境貧窮，即使長大後也常感到自卑，甚至覺得配不上另一半。（《大債時代》劇照）

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事主日前在Dcard討論區發帖，表示自己出生於貧窮家庭，就讀小學時家人需領取綜援，當時父親已退休，全家只有母親工作，「由好細個開始就知自己屋企無咩錢」，羨慕其他小朋友在假日能一家人出遊，並每年出國旅行。

她舉例指，第一次意識到自己家境與同學有差距是在小一，某天英文課內容與玩具有關，老師要求學生從家中帶玩具回校，「因為屋企窮無咩玩具，所以我淨係可以帶一隻好細同殘嘅膠公仔返去」，惟翌日發現所有同學都帶了「經過玩具反斗城先見到嘅玩具」，內心只有羨慕。

樓主指買東西時經常到多間店舖格價，已變舊的必需品也不捨得換，自覺會下意識「慳過頭」。示意圖。（Ivan Aleksic / Unsplash）

事主稱直至哥哥出社會工作，家中經濟情況才有改善，不過自己長大後「發現原來窮都真係幾大影響」，因她知道自己家境一般而感到自卑，覺得自己配不上另一半。她續指，自己有時也會很「小家」，例如寧願多走數間店舖格價，以省下「一蚊一毫」。她表示，即使一些必需品已變舊，有時亦不捨得更換，「好似眼鏡咁，戴咗差唔多兩年，塊鏡花咗、個框鬆咗都唔換，因為覺得仲睇得清」。

她坦言「有時我都覺得我慳過頭」，但無奈這些行為和想法已深深刻在內心，都是下意識影響下完成。不過，許多網民與事主想法不同，紛紛稱讚及鼓勵她「懂得節儉」，「其實慳係一件好事啊，總好過亂使錢，搵錢唔容易，有時候慳咗就當賺咗」、「識慳錢、度過格價過先買嘅習慣無壞，仲可以慳返唔買啲唔等使嘅嘢！」。

雖然隨着哥哥和自己長大成人，家境已有改善，但回想種種習慣和思想，事主坦言「窮真係會影響一世」。（《大債時代》劇照）

有網民就建議事主，既然已有工作和收入，應花些錢善待自己，「大個咗有啲位可以比自己舒服啲」、「錢係一定要使，使喺自己身上投資自己，先會有更加多嘅收入」、「慳唔一定係壞事，但太慳真係唔好，有能力絕對唔使唔捨得，可以對自己好啲，太過慳最後只係變咗寒酸」。

（Dcard）

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