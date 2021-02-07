婆婆買菜被指偷竊店家曾索賠千元　雙方各執一詞　店方貼圖對質

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-08 02:08

年近歲晚街市擁滿購物人潮，有網民日前在facebook發文，指嫲嫲早前到觀塘1間菜檔買菜，指職員取往磅重的菜不足1磅，為免麻煩便批准婆婆「拎多少少就算」，婆婆自行取菜後付款離開。惟半小時後，婆婆再次途經該菜檔時遭另1名男職員截停，展示她在店內自行取菜的相片，指控她偷菜，稱稱要致電報警，同時要求她賠償1000元。婆婆身上沒有千元現金，驚慌下賠償百多元了事，樓主提醒街坊小心。 網民隨即群情洶湧質疑店家處理手法，惟店方其後在同中帖文下貼出店內閉路電視影片及截圖對質，稱婆婆當時是擅取蒜頭，反呼籲商家注意。 過往不少商戶均貼出「偷一賠十」之類的告示，即如發現顧客偷竊，就會要對方賠償天價。有律師曾指出，如店方要求涉事者以不合理價格當賠償，作為不報警「私了」的條件，店家亦有可能干犯「勒索」等罪行。

樓主嫲嫲折返時被菜檔職員指控偷竊，要求賠償1000元，惟她指沒有足夠現金，最終賠償百多元了事。（資料圖片/Getty Images）

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該網民於facebook群組發文，指事發上月30日，其嫲嫲到觀塘瑞和街1家菜檔購買1磅蔬菜，店員取菜秤重後發現不足1磅，「阿嫲就話拎多少少就算啦，個女店員亦都同意」，於是嫲嫲取了少量蔬菜後便付款離開。

半小時後嫲嫲完成購物後打算回家，途中經過該菜檔時，被1名身穿紅色格仔上衣的男職員截停，詢問她是否曾於該店買菜，並展示電話內的相片，相中為嫲嫲獲職員同意後自行取菜的動作，然後問她：「相入面嗰個係咪你呀？」嫲嫲不虞有詐直認是相中人，沒料男子即時稱：「你唔好走，你啱啱偷嘢！」接着男子要求嫲嫲進到店內，重新為她手持的蔬菜磅重，結果重量顯示多於1磅。店內另1名身穿黑色上衣的男職員見狀，表示要致電報警，令嫲嫲大感驚慌。

黑衣男其後表示，「一係賠錢，一係報警」，並獅子開大口索賠1000元。驚魂未定的嫲嫲只能「求情」，稱身上沒有足夠現金，惟黑衣男再次表示報警，最終格仔衣男「打圓場」，收取嫲嫲百多元才讓她離去。

店方貼出相片及閉路電視影片，反指婆婆擅取蒜頭。（網上圖片）

不過，疑為菜檔負責人其後在帖文貼出店內閉路電視影片及截圖，反指婆婆不是取菜，而是擅取蒜頭。部分網民看過影片後要求樓主回應，惟帖文至晚上都沒有再更新。

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