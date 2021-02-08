美女子用工業用強膠代替定型噴霧　頭髮變頭盔超慘　狂洗頭仍不動

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-08 06:00

美國路易斯安那州1名女子最近的驚人舉動引來廣大網民關注，她上傳影片訴說慘況，指早前因家中的頭髮定型噴霧用光，竟心生「妙計」以工業用強膠代替，沒料到頭髮就此定型整個月，洗髮15次都絲毫不動搖，令其頭上猶如上了1層薄膠。事件引來極大迴響，生產膠水的公司亦作出回應並建議清洗方法，甚至惹來藝人關注和送上祝福。

美國路易斯安那州女子布朗（Tessica Brown）上傳TikTok影片，訴說自己頭髮噴上工業用強膠的慘況。（TikTok影片截圖）

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女事主布朗（Tessica Brown）在TikTok上傳影片，表示早前在家中打扮時，欲使用頭髮定型噴霧，卻發現平時常用的產品已用完，忽發奇想下便改用工業用的「大猩猩膠水」（Gorilla Glue）產品噴頭髮，詎料一頭烏黑長髮從此「不動如山」，被「定型」整整1個月，即使洗頭15次也毫無作用。

據影片所見，布朗長長的頭髮貼伏地緊貼其頭型，猶如頭盔般堅硬並閃閃發亮，她又即場抹上洗髮水示範洗頭過程，無論她如何抓頭和清潔，頭髮依然不動如山。影片很快在網上瘋傳，大批網民關注布朗頭髮的狀況，連大熱說唱歌手Chance the Rapper也在Twitter發文，祝福布朗的頭髮盡快回復原貌。

網民向布朗建議多種清洗方法，例如使用椰子油和茶樹油等，但她指已一一試過，均未見成效。其後生產「大猩猩膠水」的公司亦現身，指利用溫暖的肥皂水或消毒用酒精（異丙醇）更為有效。

直至周六（6日），布朗在Instagram發布照片，看到她前往當地醫院的急症室，將醫院提供的白色膏狀物塗抹在頭髮上，但她未有透露目前頭髮的情況。

（綜合）

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