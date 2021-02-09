大阪酒店推史上最激減　單人房30港元1晚　網民：平過食碗牛肉飯

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-09 13:00

新冠肺炎疫情反覆，全球旅遊業陷癱瘓，酒店業亦大受打擊，日本大阪1間酒店為救亡，竟推出「史上最大減價」，單人房1晚住宿費由2000日圓（約150元）減至390日圓（約29港元）！酒店更表示只需轉發Twitter的推廣貼文，就可以享用特別優惠。由於房價實在太便宜，優惠一推出馬上成為Twitter的熱門話題，有網友甚至打趣表示：「今晚別吃牛丼（牛肉飯）了，去住一晚就好。」

大阪酒店SUNHOTEL以史上最大的優惠作招徠，將原本2000日圓（約150港元）的房價大幅劈價至390日圓（約29港元）（twitter@hotel_sunplaza）

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大劈價的酒店名為SUNHOTEL，位於大阪新今宮站附近。SUNHOTEL在Twitter表示：「我們得知有很多人因為緊急事態宣言而失業，為生活非常煩惱。我們酒店推出了全新的住宿計畫，只需傳發這條Twitter，就能享用1晚390日圓優惠（只限首次入住1晚單人房）！希望能轉發給更多人知道。」酒店方面表示，除了幫助有需要的人外，更希望藉此次優惠為酒店宣傳，雖然知道有客人會偷用多次優惠，但酒店坦言不會向客人詢問太多，深信他們是有需要才這樣做。

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其實在疫情爆發前，該酒店單人房每晚定價是2000日圓（約147.7港元），因房價便宜，早已大受旅客歡迎。雖然是次優惠提供的單人房較小，洗手間及沐浴設施亦需跟其他住客共用，但由於酒店是榻榻米日式房間，有雪櫃與電視機，更有大浴場可以浸浴。因此亦有不少網民被優惠吸引，入住後更在Twitter分享入住心得，甚至有網民在checkout時收到了酒店手寫感謝信和暖包。

只需以390日圓就能享用酒店的設備和服務，不少網民都對是次推廣活動給予正評，大讚「太便宜了吧」、「非常新鮮的體驗」、「實在非常值得一住」。更有網民打趣稱之為「牛丼價」（牛肉飯價格），表示「這個價錢的話，今晚別吃牛丼了，試試去住一晚吧」。

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