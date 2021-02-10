輪候公屋8年獲派順利邨　女網民嫌天井型兼太舊：博唔博多次好？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-11 09:18

香港地一屋難求，最新公屋輪候時間更延長至5.7年，不過近日有女網民成功獲派秀茂坪順利邨1個單位，卻嫌棄屋邨樓齡40多年、環境不衛生等，正猶疑應否「博多次」。帖文引起網上熱議，大量網民批評她「嫌三嫌四」，認為獲派市區樓已有賺，「唔要畀我好過啦」。

有女網民成功獲派順利邨1個單位，卻嫌棄屋邨樓齡高、環境不衛生等，正猶疑應否「博多次」。（資料圖片）

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該女網民在1個社交平台發帖，上載1張由房委會發出的配房通知書，顯示她被獲分配順利邨利祥樓1個單位。她在帖文表示已輪候8年時間，第1次是50多年樓齡的井型公屋，今次還是40多年的屋邨。

樓主曾到順利邨視察，認為周圍環境不錯，「就是無法接受一開家裏門口就是個大大的空洞」，而且屋外看起來不乾淨，因而考慮應否拒絕，「博不博多一次好呢？只怕第三次更差！」。

帖文其後被轉載至facebook「大埔 TAI PO」群組，引起熱烈討論。有網民指出順利邨地理位置不錯、交通方便，而且得公屋得天下，認為樓主不應太多挑剔；但亦有人對她的躊躇表示理解，「好多人都唔鍾意井字樓」。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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對於2400元租貨櫃屋是否筍盤，網民意見不一，但亦有很多爆笑的質疑▼▼▼