盾牌口罩買一送一　消委會5星之選$35/50個　即睇優惠詳情+銷售點

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-10 12:30

【口罩／盾牌／Body Shielder／門市／優惠／消委會】早前獲得消委會5星評分的盾牌口罩，推出年尾收爐促銷優惠，由即日起至年三十晚（11/2），到6間門市購買任何盾牌50片盒裝口罩，均享有買1盒送1盒優惠。

盾牌口罩推出門市買一送一優惠，由即日起至2月11日。（盾牌FB圖片）

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以消委會評為5星的「P-Class 專業版ASTM Level 2」為例，原價70元一盒50片獨立包裝口罩，享用優惠後變相35元一盒，每個口罩僅0.7元。盾牌表示，優惠只限購買現貨，不設訂貨及送貨服務，每人限購5盒，並只適用於已「like」盾牌facebook專頁會員購買，付款時需出示手機證明。

【部份有優惠的盾牌系列口罩】

Level 2白色低敏感口罩▼▼▼

盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）

盾牌ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇，今次都有優惠▼▼▼

盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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以下是6個盾牌防疫產品中心地址：

1）銅鑼灣門市部

銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel：57072063

2）旺角門市部

豉油街20號總統商場地下4號舖

營業時間：每天上午11:30-下午7:30 Tel：57072763

3）Ashop門市部

‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬ Tel：26832630

WhatsApp：57072030

營業時間

星期一至五：‪上午9:00-13:00‬

‪下午14:30-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬

星期日及公眾假期休息

4）元朗門市部

新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel: 57072031

5）中環門市部

中環德輔道中21-23號，歐陸貿易中心地下Z5舖Ornament Wong’s店內

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel: 57072173

6）尖沙嘴門市部

尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下C舖

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel：57072039

盾牌新年口罩【按圖睇售價及實物圖▼▼▼】

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所有盾牌系列50片盒裝口罩價格

P-Class 專業版ASTM Level 2

（獨立包裝）

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$70/盒/50片 藍色

Pure 純潔 白色Level 2 175x95mm

- $80/盒50片

- 兒童散裝145x90mm

$60/盒/50片 （散裝 ）藍色

-Super Protection 超保護12色口罩系列 Level 3（獨立包裝）

成人175x95

兒童145x95

幼童120x80

- 單色/盒/50個，$60/盒

- 10色混色/盒/50個，$70/盒

Slim苗條 160x95mm Level 3

（獨立包裝）

- $70/盒50個

活性碳口罩 Level 3（獨立包裝）

- $90/盒30個

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3

M18 成人175x95mm

$90/盒/50片 （獨立包裝）藍色

-NOBLE貴族系列口罩

ASTM Level 3

M8 成人175x95mm

$100/盒/50片 （獨立包裝）藍色

Noble-Elegant 貴族-高雅系列

$3/片，$25/盒10個（獨立包裝）

-Medical醫科系列

ASTM Level 3

M1成人175x95mm

$120/盒/50片 （獨立包裝）藍色

其他品牌口罩價格

-美舒健Masking

ASTM Level 3

M84 成人175x90mm

$60/盒/50 片 （獨立包裝）藍色

-Toukai東海

ASTM Level 3

M20 兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

價格： $50/盒/50片（散裝）綠色

-Toukai東海 ASTM Level 3 藍色

M61成人175x95mm

M62兒童145x90mm

M63幼童口罩120x80mm

價格： $60/盒/50片（獨立包裝）

-康加Heal+h口罩ASTM Level 1

成人175x95mm

$30/盒/50片 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM Level 2

成人175x95mm

$35/盒/50片 （散裝）藍色

兒童145x95mm

$30/盒/50平 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM Level 3

成人175x95mm

$40/盒/50片 （散裝）藍色

消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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