盾牌口罩買一送一　消委會5星之選$35/50個　即睇優惠詳情+銷售點

【口罩／盾牌／Body Shielder／門市／優惠／消委會】早前獲得消委會5星評分的盾牌口罩，推出年尾收爐促銷優惠，由即日起至年三十晚（11/2），到6間門市購買任何盾牌50片盒裝口罩，均享有買1盒送1盒優惠。
盾牌口罩推出門市買一送一優惠，由即日起至2月11日。（盾牌FB圖片）
以消委會評為5星的「P-Class 專業版ASTM Level 2」為例，原價70元一盒50片獨立包裝口罩，享用優惠後變相35元一盒，每個口罩僅0.7元。盾牌表示，優惠只限購買現貨，不設訂貨及送貨服務，每人限購5盒，並只適用於已「like」盾牌facebook專頁會員購買，付款時需出示手機證明。
【部份有優惠的盾牌系列口罩】
Level 2白色低敏感口罩▼▼▼
盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）
盾牌ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇，今次都有優惠▼▼▼
盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）
以下是6個盾牌防疫產品中心地址：
1）銅鑼灣門市部
銅鑼灣羅素街60號
營業時間：每天上午11時-下午7時
Tel：57072063
2）旺角門市部
豉油街20號總統商場地下4號舖
營業時間：每天上午11:30-下午7:30 Tel：57072763
3）Ashop門市部
新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室 Tel：26832630
WhatsApp：57072030
營業時間
星期一至五：上午9:00-13:00
下午14:30-17:00
星期六：上午9:00-13:00
星期日及公眾假期休息
4）元朗門市部
新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖
營業時間：每天上午11時-下午7時
Tel: 57072031
5）中環門市部
中環德輔道中21-23號，歐陸貿易中心地下Z5舖Ornament Wong’s店內
營業時間：每天上午11時-下午7時
Tel: 57072173
6）尖沙嘴門市部
尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下C舖
營業時間：每天上午11時-下午7時
Tel：57072039
盾牌新年口罩【按圖睇售價及實物圖▼▼▼】
所有盾牌系列50片盒裝口罩價格
P-Class 專業版ASTM Level 2
（獨立包裝）
- M40成人175x90mm
- M43兒童145x90mm
- M46幼童120x80mm
$70/盒/50片 藍色
Pure 純潔 白色Level 2 175x95mm
- $80/盒50片
- 兒童散裝145x90mm
$60/盒/50片 （散裝 ）藍色
-Super Protection 超保護12色口罩系列 Level 3（獨立包裝）
成人175x95
兒童145x95
幼童120x80
- 單色/盒/50個，$60/盒
- 10色混色/盒/50個，$70/盒
Slim苗條 160x95mm Level 3
（獨立包裝）
- $70/盒50個
活性碳口罩 Level 3（獨立包裝）
- $90/盒30個
-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3
M18 成人175x95mm
$90/盒/50片 （獨立包裝）藍色
-NOBLE貴族系列口罩
ASTM Level 3
M8 成人175x95mm
$100/盒/50片 （獨立包裝）藍色
Noble-Elegant 貴族-高雅系列
$3/片，$25/盒10個（獨立包裝）
-Medical醫科系列
ASTM Level 3
M1成人175x95mm
$120/盒/50片 （獨立包裝）藍色
其他品牌口罩價格
-美舒健Masking
ASTM Level 3
M84 成人175x90mm
$60/盒/50 片 （獨立包裝）藍色
-Toukai東海
ASTM Level 3
M20 兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童專用
價格： $50/盒/50片（散裝）綠色
-Toukai東海 ASTM Level 3 藍色
M61成人175x95mm
M62兒童145x90mm
M63幼童口罩120x80mm
價格： $60/盒/50片（獨立包裝）
-康加Heal+h口罩ASTM Level 1
成人175x95mm
$30/盒/50片 （散裝）藍色
-康加Heal+h口罩 ASTM Level 2
成人175x95mm
$35/盒/50片 （散裝）藍色
兒童145x95mm
$30/盒/50平 （散裝）藍色
-康加Heal+h口罩 ASTM Level 3
成人175x95mm
$40/盒/50片 （散裝）藍色
消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼
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