【牛年2021】新年口罩買1送1　Govek 4款每盒平均$24.5　莎莎有售

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-10 17:00

【牛年／2021／新年／口罩】還有2天就是農曆大年初一，雖然未必能與往年一樣，參與大型家庭聚會，但新年款式的口罩大受歡迎，有商店更推出年尾收爐優惠，讓大家作最後衝刺！莎莎香港在facebook專頁公布，由即日起所有Govek 新年系列口罩將有 買 1 送 1 優惠，每盒15片裝平均只需24.5元。

莎莎在facebook專頁公布，由即日起所有Govek 新年系列口罩將有 買 1 送 1 優惠，每盒15片裝平均只需24.5元。（fb「莎莎香港」圖片）

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Govek 新年口罩提供4個款式，規格達ASTM Level 3 水平，PFE及BFE均逾99%，全部獨立包裝，莎莎全線分店及網店同步發售。

《香港01》早前亦為大家搜集了9個品牌推出的新年特別版口罩，有紅噹噹好意頭，亦有可愛牛牛款式，當中最平每個2元，最適合送贈親朋好友一齊戴▼▼▼

Masklab與Maeli Studios再次合作，為農曆新年設計了3款韓式立體口罩，包括以紅色為主的「金牛獻瑞」、藍色為主的「迎春接褔」及桃紅色的「花開富豪」。（masklab圖片）

【藝術之選：masklab】

masklab與Maeli Studios再次合作，為農曆新年設計了3款韓式立體口罩，包括以紅色為主的「金牛獻瑞」、藍色為主的「迎春接褔」及桃紅色的「花開富豪」，每盒10個獨立包裝，售價為78元；另有一款招財貓立體口罩，同樣每盒10個獨立包裝，售價為68元。以上口罩規格全部達到ASTM F2100 Level 3標準，PFE及BFE均逾99.9%。

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盾牌今次亦有參與新年口罩戰，推出一款傳統紅色褔字口罩，售價分別為3元一個及20元10個。（盾牌圖片）

【平價之選：Body Shielder 盾牌】

繼聖誕口罩後，盾牌今次亦有參與新年口罩戰，不過暫時只推出一款傳統紅色褔字口罩，售價分別為3元一個及20元10個，即最平2元一個，獨立包裝，規格達ASTM Level 2水平，於官網及各門市都有發售。

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【一家大細之選：Good Mask】

Good Mask推出成人、中童及幼童的新年特別版口罩，成人每盒會有3個款式，而中童及幼童則有2個款式，售價為88元30片獨立包裝，BFE、PFE及VFE均逾99%，達ASTM Level 3及EN14683 type II R水平。即日至1月24日發售，承諾7天出貨，售完即止。

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【沖喜之選：Oxyair Mask】

Oxyair Mask以靚色見稱，今次就以紅底金字應戰，大紅色的口罩上印滿密密麻麻、不同字體的「褔」字，必定夠多褔！口罩有3種尺寸，包括成人、女士及中童，售價為95元一盒30片，每人限購5盒。口罩規格達ASTM F2100-19 Level 3及EN14683:2019 Type IIR水平。BFE、PFE及VFE均逾99%。

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【可愛之選：便利妥】

便利妥推出4款3D立體口罩應戰，包括貓奴難以抗拒的招財貓、年年有餘、可愛金牛及和風造型，產品有4個尺寸，由加小至大碼，售價為45元10片袋裝。口罩規格達 ASTM F2100-19 Level 2，BFE、PFE及VFE均逾98%。

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【發財之選：MEDCROSS】

MEDCROSS今次推出新年限量發財鯉魚口罩，一盒30片裝，包括2紅1藍的款式，每款各有10片，售98元一盒。口罩只有成人尺寸，規格達美國ASTM F2100 - 2級及歐盟 EN14683:2019 Type IIR 標準，BFE、PFE及VFE均逾99%。

另有其他新年口罩款式，設成人、小顏及中童尺寸，價錢一樣。

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【玩味多款之選：HKMB】

HKMB可能是今年推出最多款新年口罩的品牌，從其官網可見，已至少20個款式當中有正經、傳統造型，亦有玩味濃的款式，總有一個合口味。一盒30片獨立包裝，售價為68元，設成人及兒童尺寸，規格達ASTM Level 3標準，BFE、PFE及VFE均逾99%。

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【粉絲之選：Gimans X 熊本熊】

如果是熊本熊粉絲，就不要錯過Gimans推出的新年口罩套裝。Gimans今次獲得官方正版授權，口罩上印有熊本熊和鯉魚的藍白設計，並以口罩套裝發售，包括成人獨立包裝口罩30片、熊本熊如意吉祥利市封10個及熊本熊環保購物袋1個，售價為148元。

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【和風之選：Zmart】

Zmart正預售和風設計系列口罩，包括招財貓、煙花、風車等，設有成人、中童及小童尺寸，一盒18片6款顏色，每款3片，售68元一盒。官網表示，將於1月中旬到貨，到貨後約5至7個工作天處理包貨寄件。

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同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假