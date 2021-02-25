男友聲稱上市大公司做銷售經理　港女驚見對方做麥記：應否分手？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-25 18:22

職業無分貴賤，但有港女於討論區發文，稱男友一向指自己於上市大公司任職銷售經理，惟她早前與家人到快餐店用餐時，驚見男友為餐理經理，大感驚訝甚至想考慮分手，引來網民熱議。

港女指男友一向表示自己於上市大公司任職銷售經理，沒料竟是麥當勞的分店經理。（示意圖，資料圖片）

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該港女於香港討論區發文，表示男友曾透露自己於上市大公司擔任銷售經理，她一直沒有懷疑，沒料早前與哥哥到快餐店用餐時，竟見到男友在店內上班，「原來係麥記經理」。她感到非常震驚，質疑男友有意欺騙，隨即對2人的戀情感懷疑，不禁問網民：「應唔應該分手？」

帖文引來網民討論，不少人笑指男友所言屬實，「老麥係大公司喎」、「佢冇呃你，老麥喺美國上市」、「佢一個字都冇呃你，咁老實都要分手？」、「麥記真係上市大公司，佢又真係做銷售經理，佢冇呃你」。

不少網民認為男友沒有存心欺騙，反勸樓主三思分手決定。（示意圖，資料圖片）

有人則勸樓主三思而行，「做麥當勞經理好失禮咩？管理成間店舖？起碼你哋隨時都有大把嘢食唔會捱餓呀」、「分唔係因為份工，係唔坦白」、「你同你阿哥都係食麥記，做咩要歧視一個做麥記經理嘅男朋友呢？」亦有網民質疑帖文的真實性，指樓主曾發文提及任職其他職業的男友。

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