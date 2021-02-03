印度神童預言2月X日爆大災難！塔羅牌、占星大師齊警告注意這幾天

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-03 22:00

【印度神童預言2021／大災難／塔羅牌／星座】14歲「印度神童」占星師阿南德（Abhigya Anand）預言，今年2月或會發生更大災難，引起全球網民關注。如今已踏入2月，距離阿南德預言的日子愈來愈近，有塔羅牌及吠陀占星導師都表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，更指明要小心大除夕前後這幾天！印度神童的預言會否應驗？看來很快就知道！

有「印度神童」之稱的阿南德，2019年8月22日於YouTube發布的1段影片，被指準確預言了新冠肺炎疫情而聲名大噪，之後他每次發布預言短片都引起外界關注。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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阿南德預言2月10日會發生大災難，有關日子愈近，愈令人關注預言的可信性，而有知名塔羅牌、吠陀占星及星座專家，就同樣預言「六星連珠」必有怪異，提醒要特別留意除夕前後這幾天，更特別表示要「注意安全」。

即看塔羅牌導師艾菲爾預言，要特別留意這幾天▼▼▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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不過毋須過份擔心，事關阿南德亦提出了7大解決辦法，協助世界渡過難關。

阿南德解決危機7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童預言中被指應驗了的事▼▼▼

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其實除了2月份的災難，阿南德對於2021年亦有多個預言，甚至會爆發嚴重程度遠超新冠肺炎疫情的危機，令人擔心2021年世界將迎來更艱難的1年。

2021年爆更大危機？即睇阿南德之前的2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童預言亦受質疑

其實，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

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