印度神童2月10日災難預言落空？網民逐點分析　這天才是真預言日

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-10 16:46

【印度神童預言2021／六星連珠／大災難／風水命理】14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言，2月或會發生經濟崩盤等大災難，而據之前預言估計，大事件可能發生在2月10日，引起全球網民關注。 不過來到2月10日的今天，港股不跌反升幾百點，更一度重上3萬點水平，有網民質疑預言落空，但亦有網民分析，印度神童的預言還要再計算一樣事情，故或許這一天才是印度神童預言的那一天！

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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今日已是2月10日，是外界估計印度神童預言或有大災難的日子。惟過了半天，似乎未見有重大事件，港股更高開數百點，一度重上3萬點水平，惹來網民質疑預言是否落空。但亦有網民認為印度神童已神預言，而以下一件事就是「證明」。

即看網民認為預言已成真的事件▼▼▼

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但有更多網民分析，其實印度神童真正預言的，並非2月10日這一天，因為還要計算一樣事情，所以以下這天有可能才是「預言日」▼▼▼（點小圖大看）

2021年爆更大危機？阿南德2021年預言一覽：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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阿南德解決危機7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真的會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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即看塔羅牌導師艾菲爾預言，要特別留意這幾天▼▼▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

其實，阿南德預言並非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度神童預言中被指應驗了的事▼▼▼