蛤蜊都生暗病？台女煮出詭異白疹　網民發揮創意估原因：是粉刺？

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許多人喜歡吃蛤蜊，但入口前是否有注意煮熟後的外觀？一名台灣女子近日煮食蛤蜊時，發現蛤蜊肉的表層冒出一顆顆白色疹狀物，讓她看了不敢下嚥，發文求助網友，照片PO出後引起熱議，不少人驚喊「蛤蜊長膽結石」，對此釣出內行人出面解惑。

一名台灣女子日前在「爆系知識家」發文，貼出一張蛤蜊開殼後的照片，但圖中的蛤蜊肉不像一般所見的白色飽滿樣，反而布滿一堆白色一粒粒宛如疹子的異物，不過斧足的部分皆正常，讓她看了不敢食用，問道「請問蛤蜊肉上的白色點點是什麼？謝謝各位。」

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貼文一出，引起不少網友討論，紛紛笑回：「痛風石（蛤蜊它應該很痛）」、「皰疹？」、「我昨天也有吃到這樣的蛤蜊」、「生暗瘡的蛤蜊」、「蛤蜊生粉刺啊」、「蛤蜊起疹子」；對此有內行人出面解惑，表示：「這個白色顆粒是碳酸鈣形成，並非所謂的珍珠或其他生物體，且蛤蜊沒有所謂的珍珠層，不可能會有珍珠，蛤蜊裡面生成這種白色硬物可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又沒辦法將它強制排除，因此分泌碳酸鈣將它包覆起來形成這樣像白白的泡泡顆粒，若蛤蜊有此現象依然可食用，但不建議。」

台女吃蛤蜊發現上頭長了白色密集異物。（FB@爆系知識家）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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