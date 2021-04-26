突發現已婚閨蜜都有儲「逃走基金」　女網友極恐慌：要開始儲嗎？

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-26 21:31

大家有沒有發現？現在如果一個女性公開承認自己在藏私己錢，這聽起來真是有點落伍又可笑，一點也不合乎「女性該自強」的現代論調！但是，現實就是這麼殘酷。有人把全職家庭主婦的工作項目換算成相對應的報酬，結果數字是驚人的高；而沒有獨立工作的女性，似乎地位也矮了一截，沒有能供自己能運用的金錢。最近也有愈來愈多外國網民體認到這件事，並且熱烈討論著。

每一個女人都應該要擁有逃走基金？

早前，一位網民於網上論壇分享一段和朋友的聊天內容，她發現許多已婚女性都為自己開設「逃走基金」以防萬一，開始思索著：「這真的是一件對的事情嗎？」

原來其他已婚女人都已經做緊呢件事？點圖睇睇有關討論👇👇👇

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與性別無關，無論是男性或女性、單身或結婚，在日常生活中我們都需要一筆活用資金以備不時之需，它存在的用意並不侷限在「離家出走」，更多的時候來自於無法預期的突發狀況與意外事件。與其取名為「逃走基金」，它更適合稱之「以備不時基金」。

擁有自己的存款從來不是一件值得罪惡的事，若你信任你的伴侶，可以坦承自己需要擁有存款的那份「安全感」，找時間和對方溝通商量，相信另一半也會支持你的顧慮和決定。一段能長久信賴的親密關係，需要對「金錢」有相同的價值觀，還要仰賴雙方彼此的支持以及信賴。「私房錢」，從來就不是一件值得罪惡的事。

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