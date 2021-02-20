抽3年居屋抽唔中　1家3口月入10萬　港男：應否為買私樓放棄公屋

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-20 13:00

【公屋／私樓】有公屋就足夠？有連登仔日前發文，指一家三口住在公屋，抽了3年居屋也抽不中，但由於家居環境不理想，他打算及早放棄轉買私樓，但家人卻認為不應「白白畀返間公屋政府」，希望能等多幾年，結果一家人就為此事起爭執，「老母都喊咗，老豆差啲要斬我」，前路茫茫的樓主遂求問網民意見。

有連登仔日前發文，指一家三口住在公屋，抽了3年居屋也抽不中，但由於家居環境不理想，他打算及早放棄轉買私樓，但家人卻認為不應「白白畀返間公屋政府」。（資料圖片）

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有網民在連登討論區以「應唔應該為咗買私樓放棄住緊嗰間公屋」為題發文，稱他們一家三口住在公屋，雖然位置不俗，樓齡短，但單位太細，人均面積僅70呎，一間房都沒有。樓主又指，樓上樓下和對面鄰居長期吸煙，令到家中被煙味充斥，自己亦長期鼻塞，而且逢周六日半夜會有跑車響喉聲響，但其工作「極度需要高質睡眠」，因而被吵醒對他影響甚大。樓主表示，這間屋對他唯一的好處，就是一落樓下走20秒就到自己的車位，每日上班只需10分鐘。

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30歲的樓主指，家境其實不錯，父母一共月入5萬，但父母聲稱「自己隨時俾人炒或退休」；而自己則從事公務員，月入5萬，合共家庭月入10萬，父母未計退休金已有150萬元儲蓄，他則有100萬元積蓄，現正在交兩倍屋租。

樓主認為將公屋給回政府也沒所謂，「留返間屋畀有需要嘅人住」，而且為了等抽居屋，而令私樓樓價升了10至15%，「損失嗰個係我哋」，又慨嘆「屋企明明唔係冇錢，但要委屈自己住垃圾公屋」；惟父母則認為可抽多2年居屋，「換咗間公屋先好過白白畀返間公屋政府，兩年後如果真係抽唔到就算數買私樓算」，一家人為此事爭拗得面紅耳赤，但他們共識都是要住在一起，因此樓主並無自行除名置業的打算。

帖文一出引起網上熱議，不少網民都認為樓主不應放棄公屋，不如先搬出去租住一段時間，抽到居屋再算，亦有人持相反意見，既然有能力就讓自己過質素較高的生活▼▼▼

根據房委員2021至2021年度公屋入息限額，3人家庭如收入為73,231至122,050元內，須繳交雙倍淨租金，如資產淨值限額達2,450,000元，須遷出現住公屋單位。

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