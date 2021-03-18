鮭魚之亂掀熱潮　壽司郎壽司卡路里排名　網民：估唔到呢款最邪惡

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-18 22:00

連鎖壽司店壽司郎Sushiro在台灣推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字即可享全桌6人免費優惠，同音不同字亦可享半價優惠，不少人因而跟風改名，更掀起吃壽司的熱潮。雖然壽司製法簡單又少油，但原來吃得多比白飯的熱量還要高！網民看到排行榜超驚訝：「估唔到呢種魚最邪惡！」

壽司郎近年在本港開設多間分店，引起熱潮。（資料圖片）

日本壽司郎Sushiro在官方網頁就公開了各款壽司和軍艦的卡路里資料，原來看起來似健康之選的粟米軍艦，竟然都能擠身最高卡路里的頭10名之內，1客2件就已經達128卡路里，而第1位更高達189卡路里。最多人愛吃的三文魚壽司達95卡路里，跟烤三文魚壽司一樣。

按圖睇最高卡路里排行▼▼▼

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低卡路里健康之選Top 10▼▼▼

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壽司郎卡路里資料令網民震驚，以為壽司生吃又不落油鑊，理應健康一點，但如果吃10件最高卡路里的烤鯖魚壽司，1餐已經逾千卡路里，非常誇張。有網民就發現原味三文魚壽司只是95卡路里，但只要加上洋蔥就變成124卡路里，差不多相差30卡路里，「咁都係食返原味算」，又笑言排行榜一出，「會唔會即刻少啲人排隊？」。

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罪惡之選：

中卡之選：

低卡之選：

如果真的很想喝珍珠茶，可以怎樣做？台灣營養師陳怡錞就曾分享較不容易發胖的小貼士，她指減肥者要「把握運動後30分鐘內趕快喝」，因運動後30分鐘，肌肉細胞中的葡萄糖轉運蛋白GLUT4，仍然維持很高的狀態，此時喝下飲料，大部分糖分就可以進入肌肉細胞被利用掉。

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