妹夫主動聯絡氣質似吳婉芳前度　見低胸相即留言話正　結局神展開

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-21 18:00

不少已婚女性都對老公的前度充滿戒心，生怕藕斷絲連變成欲斷難斷！有女網民在討論區分享，指妹夫原來偷偷與前度聯絡，而且還極主動去找前度，甚至要求見面，更在前度上傳的低胸性感相上「留言話正」。令人意想不到的是，前度面對姝夫的熱情舉動，竟反叫他要好好對老婆。 雖然前度似無意再續前緣，但對方年逾四載仍保持像廿多歲的美貌，而且氣質似足前港姐吳婉芳，令妹妹非常憂心。網民直言最大問題應是在妹夫身上，但亦有不少人指該前度心機很重，似是欲拒還仍誘男人出軌，叫妹妹要做好心理準備。然而樓主再度追查，結果事件發展完全超出網民預期。

網民發現妹夫在前度的性感相上「留言話正」，對方更回覆叫他好好回味。（《男人唔可以窮》劇照）

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樓主日前在「親子王國」討論區分享，指妹妹突然致電，稱無意中看到丈夫最近和前度經常WhatsApp聊天，妹妹將對話用手機拍下給樓主看，從對話看得出妹夫很想找前度，而當年是妹夫提分手，理由是性格不合。

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網民點睇：

樓主從妹妹口中得知，該前度被分手時很傷心，由於當年妹夫是第三者，「搶個女人過嚟」，覺得當年沒有拆散對方，前度可能已經和男友結婚，所以一直感內疚。另一方面，樓主亦指妹夫的為人也有點奇怪，「當年個女人對佢好又聽話，又話人哋悶所以分手；宜家我妹有主見，又話我妹難相處」， 而妹妹與丈夫育有1名女兒。

樓主後來澄清妹妹和妹夫其實感情不錯，妹妹為人很有主見，妹夫「話我妹唔明白佢」，但現在最奇怪的是前度竟叫妹夫要珍惜和體諒老婆，「全部都係幫我妹講好說話，真係唔知佢諗乜」。她看對話後發現全部都是妹夫主動聯絡前度，對方似乎沒有和他搞曖昧的意思，每次妹夫說曖昧話時，前度只會輕輕帶過，妹夫已先後2次提出見面，但前度未有正面回應，猜測前度是否在故意玩妹夫。

最令樓主和妹妹起戒心的，是該前度雖然已41歲，但看上去只有廿多歲，外表非常年輕，而且其照片不像有開濾鏡之類，予人感覺是溫文爾雅，有前港姐吳婉芳的氣質，所以妹妹非常擔心。

最令網民和妹妹擔心的是，該前度有像前港姐吳婉芳（圖）的氣質，相貌很年輕，而且感覺溫柔。（資料圖片）

妹夫前度有前港姐吳婉芳氣質，令網民更擔心：

天生麗質的吳婉芳於1986年參加香港小姐競選，繼而進入娛樂圈 （ilovehk80s＠IG)

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許多網民看完前文後理，認為這是前度的「收兵手法」，「吊男人胃口想先拆散對方家庭，以免被人鬧是小三」，質疑前度只是在扮好人博取好感，如果女方無意再續前緣，根本不會繼續和她妹夫聊天，「呢啲以退為進，男人最受」，尤其是甫性感相應該是想讓她姊夫重新回味，已證明「身痕」，甚至認為「如果見面一定會出軌」。

不過，有網民以過來人身份回應指，自己情況和該前度類似，其實女方未必有非分之想，她前男友也在雙方各有家庭的情況下聯絡她，她只當閒聊，試過朋友聚會雙方都是很克制。有人好奇問明明是妹夫身痕，卻有許多人說得妹夫像被騙一樣，甚至有留言認為妹妹應作出最壞打算，盡量將現金和資產「揸手」，好好考慮是否值得和這種渣男繼續下去，斷言就算沒有這個前度，他將來都會找其他女人。

樓主就此事繼續追查，她認識妹夫的堂妹，一問下才發現堂妹和該前度原本是好友，堂妹稱那女人讀書時已很受歡迎，「原來個女人幾年前同佢堂妹個ex有一齊過，佢個ex已婚，即係做人小三」，知道這個背景後，令樓主更加擔心。惟堂妹聯絡該前度，才揭發原來是1年前妹夫主動加其facebook做朋友，而妹夫原來試過幾次稱要去前度的家找她，但都被拒絕。前度更澄清根本不想介入別人婚姻，自己已有心上人，「對佢冇興趣」，妹夫現時已在fb刪除了與她的fb朋友關係。

（親子王國）

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