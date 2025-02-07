比日本生病更麻煩？他免費搭郵輪卻染流感　船上治療費用36萬

美國明尼蘇達州一對男女獲得免費一周的加勒比海郵輪之旅，1月5日從邁阿密出發，未料上船後，男子感染流感並接受治療，儘管3天後順利康復，但醫療費用卻高達4.7萬美元（約36.6萬港元）。



紐約郵報報道，男子卡梅倫（Mike Cameron）與女友瑪絲特曼（Tamra Masterman）贏得欣克利大娛樂場酒店舉辦的免費挪威永恆號（Norwegian Encore）郵輪之旅，今年1月5日搭上郵輪後沒多久，卡梅倫便染上流感，在郵輪上的醫療中心接受治療並於3天後順利康復後，卡梅倫竟被收取4.7萬美元的醫療費用。

美國男子卡梅倫與女友瑪絲特曼贏得欣克利大娛樂場酒店舉辦的免費挪威永恆號郵輪之旅（GoFundMe圖片）

美國男子卡梅倫與女友瑪絲特曼贏得欣克利大娛樂場酒店舉辦的免費挪威永恆號郵輪之旅（GoFundMe圖片）

美國男子卡梅倫與女友瑪絲特曼贏得欣克利大娛樂場酒店舉辦的免費挪威永恆號郵輪之旅（GoFundMe圖片）

在郵輪上的醫療中心接受治療並於3天後順利康復後，卡梅倫竟被收取4.7萬美元的醫療費用（GoFundMe圖片）

在郵輪上的醫療中心接受治療並於3天後順利康復後，卡梅倫竟被收取4.7萬美元的醫療費用（GoFundMe圖片）

卡梅倫表示，他對整件事感到非常震驚，習慣了美國的醫療體系，不敢相信有這樣的事，並補充說郵輪公司把他的2張信用卡額度刷爆，還欠2.1萬美元（約16萬港元）。

卡梅倫目前陷入困境，稱不知道如何還清這筆債務，因為旅遊保險不願先理賠，要求他先行處理健康保險，但由於這次狀況是發生在國外，健康保險不願理賠。

卡梅倫說，他收到的醫療帳單有附上郵輪公司的信，上面寫着：

價格與其他郵輪公司相近，我們認為是公平合理的。

【延伸閱讀】大S去世｜日本患流感險死 抖音女神籲切勿這樣做：現在想想都怕（點圖放大瀏覽）：

+ 16

延伸閱讀：

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】