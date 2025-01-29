大阪道頓堀水上觀光船值得坐嗎？能以獨特角度打卡　船夫會吹喇叭

五光十色的霓虹燈，極富視覺衝擊力的巨型立體看板，飄散在大街小巷的章魚燒、大阪燒的香氣，構成了大阪的象徵性城市特色。近年來，道頓堀（大阪市中央區）的水上觀光船大受外國遊客歡迎，成為感受大阪風情的絕佳方式。



品味美食、拍照打卡，令外國遊客著迷的地方！

大阪是西日本地區最大的城市，江戶時代（1603-1868年），大阪水運發達，運河縱橫，讓全國各地的食材得以在這裡流通，隨之而發展成為「天下之廚房」。後來，這座商業之都的大動脈——運河被相繼填埋，但16世紀後期開鑿的東橫堀川和1615年建成的道頓堀川留存到了今天。東橫堀川長約3公里，從北至南縱貫大阪市中心，其下游向西蜿蜒，更名為道頓堀川，東西長約2.7公里。

頓堀水上觀光船官方網站截圖

航程多久？船票多少錢？點圖放大看看頓堀水上觀光船及更多大阪道頓堀旅遊資訊：

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位於道頓堀川上游南側的道頓堀地區是日本屈指可數的繁華商業街。在全年訪日遊客超1400萬人次、刷新了歷史記錄的大阪府中，這裡是一大熱門景點。

來到道頓堀，絕對不能錯過的是美味又便宜的大眾化美食「B級美食」。作為來大阪旅遊的紀念，許多遊客都會拍下自己在道頓堀大口吃章魚燒的瞬間，併發到SNS。各種美食的吉祥物立體看板也極富視覺衝擊力，吸引著眾多遊客駐足合影。

戎橋是道頓堀一帶的最佳打卡點，在這裡遊人能以大阪的地標「固力果看板」為背景拍照留念。過去，這座橋曾是遠近聞名的「搭訕橋」，而今，無論晝夜都萬頭攢動，擠個水洩不通。

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大阪腔導遊帶你乘船觀光

戎橋腳下，有沿河岸而建的「頓堀河濱步道」。沿途最引人注目的，便是「唐吉訶德道頓堀店」的摩天輪，它的下面有一座船碼頭，「頓堀水上觀光船」 就在這裡上下船，每30分鐘一班。

乘坐迷你觀光船，可以從河上欣賞繁華的街景，航程約20分鐘。觀光船很受遊客歡迎，班輪總是滿員，因此還增加了班次。憑價格實惠的「大阪周遊通票」即可乘坐，因此乘客大多是外地人，排名前4位的分別來自韓國、台灣、香港和美國。

船上的導遊操著一口關西腔，開朗而熱情地講解道：

那邊看板上寫的「Okini」，是大阪方言裡的「Thank you」，也就是韓語的「卡姆薩哈姆尼達」，中文的「謝謝」，記得多多使用喔。

「生活在道頓堀的大阪本地人、也就是『Native Osakan』，都非常熱情好客！」正如導遊所說，觀光船所過之處，沿岸行人會衝著船揮手致意，河邊的店家也會熱情地招呼道：

歡迎等會過來喔！

導遊還會為乘客們介紹沿途經過的9座橋。比如，戎橋是圓形的，其靈感來源於大阪著名小吃「大阪燒」的形狀；欄杆和臺階，都設計成了製作大阪燒時使用的小鏟子的形狀——這些可都是連大阪人也不太清楚的「冷知識」。

夜間觀光船人氣尤其高。穿過漆黑的橋，流光溢彩的霓虹燈映入眼簾，那一瞬間的景象讓人不禁屏息。

下了觀光船後，乘客們人人都洋溢著笑容。一名來自韓國的遊客心滿意足地表示：

拍到了特別棒的照片，可以跟朋友炫耀了！

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下了觀光船後，乘客們人人都洋溢著笑容。一名來自韓國的遊客心滿意足地表示：

拍到了特別棒的照片，可以跟朋友炫耀了！

煥然一新的「水之都」

如今，道頓堀川沿岸是遊客們小憩的好地方，但從日本經濟高速發展期開始，生活污水和工廠廢水大量排入道頓堀川，直到本世紀初，這條河的水質都十分惡劣，魚也無法存活。2003年，日本職業棒球隊「阪神虎隊」奪冠後，數千狂熱的球迷為表達喜悅慶祝之情而跳入道頓堀川，這一場景全國聞名，但當地人的反應卻是「怎麼敢跳進臭水溝一樣的河裡」。

在此背景下，大阪市制定了重新整治「水之都」的計畫，開始著手淨化道頓堀川。2000年，河流上下游完善了閘門，隨水位漲落開合，引入大川（原澱川）的清澈河水；同時採取措施，防止污水流入，水質得到了確實改善。現在，河中香魚遊弋，甚至還發現了瀕危物種日本鰻鱺。

觀光船之所以能在道頓堀川航行，也是因為可以靠閘門來調節水位。2005年開航的「頓堀水上觀光船」不僅是這條河上的熱門娛樂項目，也是道頓堀川煥然一新的象徵。乘遊船往來於「天下之廚房」的遺產——運河之上，品味大阪特色美食，豈不樂哉？

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