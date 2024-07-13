腸癌｜6旬婦肚脹打嗝1個月竟已末期！大便細長、肚痛5徵兆要小心

症狀才出現1個月，已經是癌末了！一名60歲婦人肚脹、打嗝且有噁心感，看診所被診斷是腸胃發炎、太多宿便，但狀況越來越嚴重，進一步檢查，腸子竟長4厘米腫瘤，把小腸全塞死，已是癌症晚期。



若遇持續性嘔吐及肚子痛等5大徵兆，便要留意是否腸道健康出現問題。（Canva）

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫生好辣》節目分享案例，直言該名60歲婦女一直肚子脹、常常打嗝，覺得噁心，吃過診所的藥後有改善，但效果只持續1周，不僅肚子脹氣，排便也很困難。

葉秉威透露，這婦人轉診過來後，他發現對方肚子異常的大，低頻的腸子蠕動音竟變成高頻音，發現腸阻塞的現象，果然在電腦斷層掃描後，發現大腸與小腸交接處、約盲腸附近有一顆超過4厘米的腫瘤。

葉秉威表示，也因為那顆腫瘤，「把小腸幾乎全部塞死了」，使得氣體、水分無法通過，導致小腸脹得一蹋糊塗，患者肚子會鼓得這麼大。

不過，最讓葉秉威詫異的是，患者出現症狀也才1個月而已，已經是癌末晚期，細胞已轉移至肝臟、腹膜等器官，「症狀發生之前，她的腫瘤就已經在惡化了。」

葉秉威提醒，若出現5症狀要當心，

1. 持續性嘔吐，嘔吐持續1週無法緩解，代表腸胃有地方塞住

2. 大便突然變細長，若腸道病變使其變得狹窄，糞便的寬度也被壓縮

3. 肚子痛

4. 反覆發作

5. 吃藥都沒反應



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