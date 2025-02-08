孕婦求剖腹產被拒　醫生狂推肚「大便從陰道排出」恐怖原因嚇壞人

新加坡31歲產婦程詩瑩指控50歲婦產科醫生邱忠傑在其生產過程中疏忽行醫，未依原定計劃施行剖腹生產，反而強行推壓腹部，導致她會陰嚴重撕裂，進而引發直腸陰道瘻管，糞便異常排出，嚴重影響其婚姻及工作生活，要求醫生賠償相關損失。然而，邱忠傑醫生否認了相關指控，雙方4日在新加坡高庭展開民事訴訟。



新加坡31歲產婦程詩瑩指控50歲婦產科醫生邱忠傑在其生產過程中疏忽行醫。（示意圖／資料圖片）

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綜合外媒報導，程詩瑩原為殯葬業工作者，她於2019年懷孕，並於2020年5月3日在私立醫院生產。她指控，邱忠傑醫生在接生時，並未按照雙方協議進行緊急剖腹，而是未經她同意，就持續要她自然分娩，甚至強行推壓其腹部，最終導致她的會陰嚴重撕裂，進而引發直腸陰道瘻管，致使糞便從陰道排出，對她的身心健康造成嚴重影響。

程詩瑩進一步指出，她在產後被診斷出患有產後抑鬱症及創傷後壓力症候群，不僅與女兒的關係受影響，婚姻生活也因異常排便問題大受衝擊。此外，她原本從事的殯葬業工作也無法繼續，使其收入受損，因此向高庭提起訴訟，要求邱忠傑為其過失所造成的損害進行賠償，不過媒體暫時還不清楚程詩瑩的索償金額。

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儘管如此，邱忠傑對程詩瑩指控的「疏忽行醫」罪名予以否認，強調自己的接生過程完全符合專業標準，辯稱程詩瑩的宮頸乃自然擴張，且他在無需使用器械的情況下順利完成生產。至於程詩瑩指出的直腸陰道瘻管問題，他則認為傷勢是因胎兒肩膀通過產道時造成，而非醫療過失所致。此外，他強調傷口已在手術治療後痊癒，並未造成永久性損害。目前，這起案件仍在審理中，案件結果仍有待法院進一步審理裁決。

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