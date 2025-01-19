癌症｜大便時間變長？台男常血便誤認為痔瘡　醫揭異狀揪出直腸癌

痔瘡排便出血很常見，但要小心血便也可能是大腸癌警訊！台灣一名男子長期有痔瘡問題，每次上完廁所痔瘡疼痛腫起，而且馬桶裡都是血，由於情況愈來愈嚴重，男子就醫想處理痔瘡，但被醫師提醒做大腸鏡檢查，一照竟發現直腸癌。



看到醫生就緊張！痔瘡出血拖著不處理

69歲賴姓男子長期有痔瘡問題，排便時擠壓痔瘡，出血並且疼痛，但他「想到要看醫生就緊張」，因此一直遲未就醫。直到最近愈來愈嚴重，實在受不了，才前往醫院求診。沒想到大腸鏡檢查發現他不只有痔瘡問題，還發現腫瘤，切片確診直腸癌。

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台灣長安醫院大腸直腸外科王愷晟醫師表示，在門診請患者脫下褲子視診，就可見紅得發紫的痔瘡露出肛門口；問診時，賴男提到他每天上廁所需要30分鐘，醫師立即感覺有異，於是建議患者做大腸鏡檢查。賴男起初還很不解，認為自己只想盡快處理痔瘡，為什麼醫師要他先做大腸鏡？

4警訊小心大腸癌！血便超過2周不單純

王愷晟說明，一般正常的痔瘡發作，即使出現血便情況，通常會在2周內改善，倘若出現出血持續超過2周、排便習慣改變（例如突然發生慢性腹瀉或便祕）、排便總覺得排不乾淨、長時間蹲坐馬桶等情況，就必須提高警覺。

經過醫師耐心解釋，賴男才同意接受大腸鏡檢查，且出乎患者意料的是，他除了了痔瘡問題，在距離肛門約10至15公分的直腸處，還有一顆明顯的腫瘤，經切片確診為直腸癌。

王愷晟表示，檢查結果證實，賴男經常「排便排不乾淨」、一直「想用力排乾淨」的感覺是源自於腫瘤，而患者也因為長時間用力上大號，造成痔瘡愈來愈嚴重。

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針對賴男的狀況，醫師擬定了新的治療計劃：先開刀處理直腸癌，再做痔瘡手術。目前患者已順利完成2項手術，正接受化療追蹤，他說，幸好聽了醫師的建議，否則後果難以想像。

王愷晟表示，有不少民眾聽到照大腸鏡就害怕，而拖延就醫檢查，其實現在有「無痛大腸鏡」，睡一覺就能完成檢查，還能同時切除問題瘜肉、送驗等，非常方便。此外，台灣衛福部從2025年起大腸癌擴大篩檢，提供45至49歲民眾及40至44歲具家族史者每2年一次免費糞便潛血檢查，呼籲台灣民眾多加利用。

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