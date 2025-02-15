便秘飲食｜過年後大便不暢？護腸5招防便秘 4水果代零食軟化便便

過年期間，家家戶戶都準備了豐盛的年菜，象徵好運與團圓。例如，魚象徵「年年有餘」、烏魚子代表「多子多孫」、滷蹄膀寓意「闔家團圓」。不過，連日大魚大肉的飲食，往往讓許多人出現「大腹便便」的窘境，便秘問題接踵而來。以下提供簡單實用的方法，幫助年後排便順暢，重拾腸道健康！



為什麼年後腸胃問題增加？

過年期間熬夜追劇、打牌，以及「睡飽吃、吃飽睡」的生活作息，容易導致腸胃不適。臨床觀察發現，年後腸胃門診人數通常明顯增加。因此，節後恢復規律生活並調整飲食至關重要。

年後腸道保健5原則（按圖👇👇👇）

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1. 白飯換成糙米或全穀類

白米缺乏膳食纖維與礦物質，建議將部分白米替換成糙米、紫米、燕麥、紅豆或番薯等全穀類食材。不僅能增加纖維攝取，還有助於正常代謝。

2. 先吃蔬菜再吃肉

年菜中肉類偏多，建議用青菜打頭陣，確保每餐攝取足夠纖維。選擇當季蔬菜如茼蒿、小棠菜、大白菜等，或者將白蘿蔔、菇類加入湯中，都是提升膳食纖維的小妙招。

3. 水果作為健康點心

用新鮮水果替代高油、高糖的零食，既營養又助排便。木瓜、奇異果、蘋果、柑橘等富含水溶性纖維，能保水並軟化糞便。

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4. 多喝水促進腸蠕動

足夠的水分是纖維發揮效用的關鍵，可以幫助腸道蠕動並促進消化。隨身帶水瓶提醒自己喝水，或加入檸檬片、水果增添風味，也能提高飲水意願。

5. 飯後適度活動

吃飽後適當運動如散步10-15分鐘，有助於刺激腸道蠕動，避免便秘及腹脹情況的發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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