內地大媽遊濟州島竟讓女兒當眾脫褲大便　韓網民批：當你家廁所嗎

韓國濟州島近期又傳出中國觀光客無視公共秩序事件，這回是內地旅客縱容年幼女童在水族館附設停車場內脫褲大小便。一名韓國網友在網絡論壇發文，表示目睹疑似中國籍成年女性任由女童在停車場蹲地排泄，女子甚至手持衛生紙準備擦拭，完全無視公共環境衛生。此事引發韓國民眾憤怒，痛批中國觀光客素質低落稱：「當濟州島你家廁所嗎！」



中國大嬸遊韓讓女兒「脫褲排泄」，韓網怒：當你家廁所嗎。（m.bboom.naver.com）

根據韓媒報道，一名韓國網友在網絡論壇上，以「又是中國人」發文，表示他在濟州島當地參觀完水族館後，回到停車場竟目睹疑似中國籍的成年女性縱容一旁年幼的女童脫褲蹲地排泄，不僅如此，女子手上甚至拿着衛生紙準備擦拭，顯示該名女子完全不把公共環境衛生當一回事，遭該名韓國網友砲轟。

事實上，今年6月才發生一宗疑似中國籍母子在濟州市蓮洞鬧區街頭脫褲如廁的事件，影片在網絡瘋傳，引發韓國網友撻伐。當地民眾憤怒表示：「我們國家的人就連帶小狗出門散步，也會用袋子撿大便，何況是人類的大便！究竟這些人憑什麼來弄髒別人的國家？」

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除了隨地便溺，中國觀光客在濟州島的種種行徑也引發民怨。先前蓮洞一間便利店才遭大批中國籍觀光客湧入用餐，沒想到餐後留下滿桌垃圾，杯盤狼藉。害得當地便利店不得不貼出簡體中文告示「吃完的食物請收拾一下」、「室內肅靜」，顯得相當諷刺。

疑似韓國便利商店店員拍攝。該店疑似有大批中國遊客前往用餐，沒想到用完餐後桌上杯盤狼藉。（圖／翻攝japanese.joins）

面對中國觀光客屢屢突破文明底線，韓國網友留言痛批：

．「中國人為什麼都是這副德行」

．「其實錯的是大人啊，小孩何罪之有」

．「應該要開罰吧」

．「竟然讓女孩子在街上大小便」

．「去一趟廁所有這麼懶嗎？」



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