去內地涼皮麵店吃冬粉「加了5匙辣椒」　店家一原因當場報警惹議

據《光明網》報道，2月18日，在江蘇淮安市，有網友發視頻稱，在一家麵店吃一碗冬粉加了5匙辣椒，老闆因此氣得報了警，引發關注。



爆料者稱，當天晚上她的丈夫萬姓男子到淮安市清江浦區的一家陝西香辣涼皮店吃東西，點了一碗冬粉，放了5匙辣椒，卻被老闆責備稱吃辣椒放得太多，對方還稱她丈夫品行不好。

有網友稱在一家麵店吃一碗冬粉加了5匙辣椒，老闆因此氣得報了警，引發關注。（微博影片截圖）

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於是，萬男與老闆進行了理論，老闆則選擇了報警。警員到店後進行了調解，最後讓萬男離開了該店。

我們沒偷沒搶，也沒罵人，問心無愧，只是多放了辣椒。

影片發佈者稱其丈夫辣椒全部吃完了沒有浪費，因此並無過錯。

有媒體多次致電店家，對方一直未能回應。19 日，該店老闆表示，當時是老人看店，一份涼皮9元（人民幣，下同），除去成本沒賺多少。

他表示：

辣椒油裡面用的油，都是那種特別貴的油，5勺辣椒最起碼也要3塊錢。

若像該顧客那樣加料，根本是讓店家貼錢做生意。

老闆稱，老人可能是見不得浪費，出於氣憤報警，確實做得不對，但小本經營也請相互理解。幸好經由民警到場進行調解，雙方最後達成和解。

但為了幾勺辣椒鬧到警察出面，消息一出也讓大陸網友超級傻眼：

「飯店餐桌上放辣椒油就是讓人吃的，你老闆怕吃浪費，你別放就得了」

「不吃辣椒的也沒給退錢吧」

「我曾經因為米線裡加了2小勺芝麻醬，老太太就生氣說早知道就不賣給你了」

「還記得之前那個加醋的嗎？就因為加了一瓶醋被打掉門牙」



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