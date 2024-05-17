再有女遊客日本遇性騷　排隊食拉麵竟被噁男「這樣做」長達30分鐘

女生旅日安全除了要小心電車癡漢，也要留意身旁小混混！



一名台灣女子16日在日本排隊吃拉麵，當時穿著百褶裙，卻被當地男生吹口哨挑釁，時間長達30分鐘。

如此被騷擾，讓她想起之前YouTuber尼克妹在大阪街頭被男子直接掀裙，不禁懷疑是否為日本常態？

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該台灣女子於Dcard日本生活版以「在日本被一群男生吹口哨挑釁」為題發文表示，11點左右她排隊吃拉麵時，被前面的日本男生斷斷續續地吹口哨，且整整半小時，直言當下「真的快吐了，前後都是中國人，也沒有人覺得奇怪」。

此番遭遇讓她懷疑，「看起來日本對待女生這樣已經是常態？尼克妹之前發生的事情也是被警察忽視，那些男生還一付吊兒郎當的樣子」。

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不少住在日本的女網友獻策可以「兇回去」，有人發現日本男生稍微被兇一下就慫了，原因是「他們就認定所有人都會跟日本女生一樣忍著」。

還有人教大家簡短一句日文罵回去「『Damare！Gehen～』醜男閉嘴的意思」、「可以很兇的『嘿』回去，他們就會嚇到了，再加一句うるさい！（發音：urusai，意指吵死了），瘋起來噁男也會怕」，甚至用台語也能通，「我覺得台灣粗口通用，台灣的五字訣在世界髒話的凶度好像名列前矛」。

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也有女網友提醒：

「日本現在經濟情況跟疫情前比惡化很多，路邊一堆小混混跟東橫kids和拉客妹」

「台灣治安真的好，遇到電車痴漢不用喊隔壁人就會幫你捉賊了，在日本遇到痴漢是隔壁有人看到大多數還是當作沒發生的」

男網友則指出：

「說真的，日本（晚上）8～9點以後，慢慢會開始危險了，慢慢的會有一些喝醉的醉漢出現」

「台灣治安真的太好，出外遇到這種事真的會不適應」

「可以連續吹口哨半個小時其實頗誇張的」

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