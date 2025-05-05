癌症｜A型提防胃癌、B型須護肝！醫生揭4種血型「潛在疾病」

血型不僅影響性格，還會影響你的身體健康！對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘 醫生指出，血型是指紅血球表面的糖分子組合，這些糖分子不僅影響輸血相容性，還會影響病原體的黏附能力，進而導致不同血型者面臨不同的健康風險。



台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫生在臉書發文指出，血型實際上是指紅血球表面的糖分子組合，這些糖分子不僅影響輸血相容性，還會影響病原體的黏附能力，進而導致不同血型者面臨不同的健康風險。

血型不僅影響性格，還會影響你的身體健康！（freepik＠rawpixel）

張家銘解釋，紅血球表面的糖分子存在於全身，包括腸胃道、呼吸道和血管內壁，影響著身體如何對抗病原體、血液流動和凝血功能，甚至與癌症風險有關。

為此，張家銘也進一步分析了四種血型的健康風險：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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A型：

A型血者的紅血球表面帶有A型糖分子，某些細菌如幽門螺旋桿菌特別容易附著，因此罹患胃癌的機率較高。此外，A型血者的免疫系統容易產生較強的發炎反應，可能增加心血管疾病風險。

建議A型血者特別注意胃部健康，定期檢查幽門螺旋桿菌感染，並多攝取抗發炎食物如深色蔬菜和Omega-3脂肪酸。

B型：

B型血者的紅血球帶有B型糖分子，與B型肝炎病毒關係密切，因此感染B型肝炎的機率較高，也較易發展為慢性肝病或肝癌。

建議B型血者特別注意肝臟健康，確認是否已接種B肝疫苗，若已帶有B肝病毒則需定期追蹤肝功能。同時應避免過量飲酒，減少加工食品和高脂肪飲食。

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O型：

O型血者的紅血球表面沒有A或B型糖分子，某些病菌較難找到附著點，但也面臨其他 健康挑戰。O型血者的凝血功能較弱，出血性疾病風險較高。此外，O型血者胃酸分泌較多，容易引發胃潰瘍。

建議減少刺激性食物攝取，出現胃痛或消化不良時及早就醫。

AB型：

AB型血者同時帶有A和B型糖分子，可能同時承擔A型和B型血的健康風險。AB型血者的心血管疾病風險高於O型血，免疫系統反應也較為複雜。

建議AB型血者同時關注心血管和肝臟健康，保持規律運動、均衡飲食，並定期進行健康檢查。

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張家銘強調，血型只是決定健康風險的因素之一，生活習慣才是關鍵，了解自身血型相關的健康弱點後，應針對性地進行預防，保持良好的生活習慣，才能有效降低疾病風險。他呼籲民眾不要過度擔心，血型並不意味著一定會罹患某種疾病，重要的是根據自身情況採取適當的預防措施。

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