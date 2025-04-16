一級致癌病毒潛伏體內裝死「90%人都有」醫生教5招預防甦醒避患癌

台灣基因醫生張家銘在臉書發文指出，9成人的體內都藏有EB病毒（Epstein-Barr Virus，簡稱EBV），並強調預防其「再活化」的重要性。張家銘表示，很多人在成長過程中曾經歷過幾場來勢洶洶的發燒，這些被忽略的發燒可能是感染了EB病毒。



台灣基因醫生張家銘在臉書發文指出，9成人的體內都藏有EB病毒。（資料圖片）

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張家銘解釋，EBV是人類皰疹病毒家族的一員，根據全球流行病學數據，超過90%的成年人都曾感染過EBV。大多數人在感染當下沒有明顯症狀，或只是喉嚨痛、發燒幾天，被誤以為是感冒。青春期出現較典型症狀如長時間高燒、喉嚨劇痛、極度疲倦、淋巴腫大，這就是俗稱的「親吻病」（傳染性單核球增多症）。

即使症狀消失，EB病毒並未真正離開人體，而是長駐在B淋巴細胞中，成為「終生室友」。張家銘指出，EBV是一種懂得「裝死」的病毒，在初期感染時安靜潛伏，但當人體免疫力下降時，可能會「甦醒」，干擾免疫系統，誘發慢性疾病或癌症。

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近年研究顯示，EBV與許多自體免疫疾病有明確關聯，包括慢性疲勞症候群、紅斑狼瘡症、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，與多種癌症如鼻咽癌及淋巴瘤密切相關。

張家銘指出，檢測體內EB病毒是否活化可透過臨床檢查，如EBV抗體檢查（VCA IgM、VCA IgG、EBNA IgG、EA-D IgG）及病毒DNA定量（qPCR）。雖然無法完全清除EB病毒，但可透過維持免疫穩定來避免其再活化。

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張家銘建議5方式可以預防，維持規律作息、補充足夠營養素、管理壓力與情緒、減少免疫壓力源以及補充具抑制EBV活性的天然成份如綠茶多酚、槲皮素、薑黃素及甘草酸等，這些措施有助於抑制病毒複製、干擾其蛋白功能。

張家銘強調，不需要害怕EB病毒，而是要學會駕馭它。他呼籲大家不要忽略這位隱形房客，應主動檢查、守好免疫防線、了解預警訊號，對自己的健康負責。畢竟，90%的人都與EB病毒共存，只是有些人活得更有防備。

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