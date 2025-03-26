胰臟癌｜67歲日男癌症末期「每天吃兩類食物」身體狀況漸好轉

日本一名67歲金融分析師森永卓郎罹患胰臟癌四期，積極配合治療，化療出院後每天吃乳酪、大量肉類維持體力，後來去錄製廣播時自述「我現在沒有什麼不舒服，生活過得很好」。



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台灣安南醫院副院長許秉毅在《健康2.0》節目上表示，胰臟癌存活率5年內大概是5％到20％，想要戰勝胰臟癌，永不放棄、樂觀面對的精神很重要，臨床上也看到有少數的案例，開完刀又做化療、放療或是免疫標靶，結果效果不錯，有的患者就康復了。

森永卓郎坦言，罹患癌症後並未將「倒數」這件事情放在心上，反而選擇正常過生活，因此接受治療後開始吃好喝好，就連以前沒吃過的乳酪都嘗試了，且因為喜歡吃肉，不想讓身體肌肉、體力變差，所以吃很多肉並搭配蔬菜。

台灣郵政醫院營養師黃淑惠表示，乳酪含有益生菌，可以改善腸胃道蠕動功能、消化能力，而且乳酪也是優質蛋白質的來源，所以選擇低脂乳酪再搭配水果或是膳食纖維，如奇亞籽、堅果類食物，可以讓腸胃道蠕動變好。

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黃淑惠提到，所有疾病的治療過程，當細胞會死亡就必須修補，而要讓細胞正常，蛋白質是很重要的原料，所以絕對不能缺少蛋白質。建議可以選擇優質的低脂蛋白質，容易消化、容易分解，例如魚類蛋白質含量高，還有Omega-3脂肪酸，不會造成發炎。

還有黃豆、大豆都是植物性蛋白質，不用擔心油脂的負擔，甚至連紅豆、綠豆的蛋白質都遠比白米飯高，建議民眾，即便不是癌症的患者，日常也可以吃紅豆飯、綠豆飯補充蛋白質。

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