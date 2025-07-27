你完美主義者嗎？第一眼看見「它」代表你有成功人士的特質

你是一個很完美主義的人嗎？以下這個心理測驗可以找出你是不是一個特別容易把生活過得緊繃、擁有高要求的狀態，看到某種意象的人更是很容易在各領域出彩。



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Q：你第一眼認為這是什麼？

A.棉花糖

B.蘑菇

C.一棵樹

D.冰棒



A.棉花糖：完美主義30%

第一眼看到是棉花糖的人，代表你不是會對自己有很高要求的人，而且在做人處事上面相當機智，遇到事情或是困難很會隨機應變，算是變形蟲一般的存在，所以不需要強迫自己什麼，算是很容易獲得成功的人格特質，只有在玩樂的時候才會展現出對品質的要求與執著。

B.蘑菇：完美主義90%

第一眼看到是蘑菇的你是自我要求極高的人，對任何事情都會講求細節，不管是生活還是工作上，可以說是完美主義的人，因為這樣的高要求，所以你在各個領域都可以獲得很好的表現，但是情緒一直都很緊繃，其實有時候要懂得放開心胸，才能避免自己一直都活得很不快樂。

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C.一棵樹：完美主義10%

第一眼看到一棵樹的人你在為人處世上面都有自己的步調，不會在意別人的眼光、也不會要求自己要達到完美的境界，只要得過且過就好，悠悠哉哉地享受人生的每個過程，完全不會想著要鑽牛角尖，人生這一趟過得很得心應手。

D.冰棒：完美主義70%

看到冰棒的人你是屬於計畫型人格，在做任何事情的時候都會深思熟慮各種結果以及計算得失，但是這個樣子只會展現在工作上，不會把完美主義的個性帶到私領域，很能夠分清楚各種場合該做什麼樣的事情，而不是全都高標準。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】