韓棒球頻道批「台灣啦啦隊跳錯」惹議　她貼文護航反遭台網民圍攻

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日開打，場邊的啦啦隊女神應援陣容也受到不少討論。



而賽前中華隊與韓國職棒KBO樂天巨人隊進行兩場友誼賽，雖都拿下勝利，但樂天巨人隊的YouTube頻道近日卻上傳一支評論台灣啦啦隊員「失誤跳錯」的片段；對此，中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）的陳波波也了分享自己的看法。

陳波波20日在Threads上感嘆：

大家好像忘記台灣啦啦隊其實都只是兼職，只當正職會餓死的。

並指出，韓國派去的啦啦隊都是精挑細選、代表門面的隊員，也擁有舞蹈實力，「一定都花了大量時間在練習」。

陳波波指台、韓啦啦隊的訓練強度無法比，卻被台灣網民質疑是藉口。（IG@bobo.0715）

被嘲「只會擺拍」不好好練舞與網友爭辯 點圖放大看更多陳波波的照片：

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接著她分享自身經歷，點出台灣的啦啦隊女孩的不同之處：

我們很常明星賽或熱身賽這種要跳六隊的場合，都是很零散的自發性約訓練，更大多數都是自己在家看影片學……

表示台、韓的訓練強度「本來就無法比！」。

她認為，若要改善類似狀況，要調整整體薪資與提供良好的訓練課程，但直言：

不過在台灣真的太難。

沒想到，陳波波的一番話卻引來兩極化評價，引來部分網友的質疑：

「韓國國家隊12強也是跳各隊，也沒有跳成東忘一個西忘一個，韓職總共10隊……台灣可以做的更好，而不是擺拍」

「韓國啦啦隊也是一堆兼職，就不會拿兼職當藉口」

「交流賽的啦啦隊一員不應該也是代表台灣的門面嗎？難道就不應該花點時間練習這樣對得起自己的工作嗎？」

「所以台灣啦啦隊就不用認真努力練習跟上別人的腳步？有更厲害的人來應該是要更努力進步學習才對吧」



對此，陳波波則強調：

我就說我們一直都有自發性訓練，但跟認真集合加強訓練的強度有差看不懂？而且我只是分析整體原因，不代表我們沒有因此更認真好嗎？

話題持續延燒。

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