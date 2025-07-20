每個人對於幸福的定義不同，有些人以金錢衡量、有些人則喜歡從人際互動獲得成就感。



而你是在哪裡可以感受到幸福降臨呢？以下這個心理測驗一定要來試試。

小紅書測試｜第一眼先看到樹還是其他？揭露你能從哪裡獲得幸福（01製圖）

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A.樹：從人際關係獲得滿足

你在人際關係之中擁有很強的社交能力，很懂得經營自己的生活，不管是友情、愛情都可以順利得手，算是比較會在人與人之間的相處中周旋，在此上面可以擁有成就感，對物質比較沒有慾望。

B.狗：努力實踐生活態度

你是一個真性情的人，對於任何事物愛恨分明、待人真誠，所以很受到身邊朋友的喜歡。你幾乎沒有什麼勾心鬥角的小心機，也不會過分追求大富大貴的人生，你認為平淡就是福，很能夠感到知足，努力過好自己的生活，都可以感受到幸福。

C.房子：悠閒自在就是福

你是一個簡單樂觀的人，頗有大智慧懂得用自己的態度去面對每一天，開心也是過、不開心也是過，所以寧可用好的心態去過日子，加上不喜歡受到束縛，只要能感受逍遙自在地生活，就覺得很棒。

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