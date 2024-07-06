小紅書人氣測驗｜第一眼看到熊貓還是其他？揭露你的「真實本性」

撰文：ETtoday
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你的第一眼反應，往往能真實呈現你內心的想法。

《小紅書》上就有一個心理測驗，網友實測都說準，你也趕快來試試！

小紅書人氣測驗｜第一眼看到熊貓還是其他？揭露你的「真實本性」（01製圖）

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挑選A 熊貓的你

你很有同理心，己所不欲勿施於人，很能換位思考，這樣的個性讓朋友都很信賴你，願意把心事都與你分享。

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別人對你的好，你都會牢牢記在心中，找機會回報。

做事很有原則的你，堅守道德底線，有些事情你永遠都不會踰越。

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挑選B 狼的你

個性固執，做事有點極端，要嘛就是不做，如果要做就會做到最好。

你習慣在外面面前表現出完美的一面，喜歡隱藏脆弱，回家才會獨自療傷。

戀愛時最注重感覺，愛到了根本不會考慮對方條件，但沒感覺了也會好聚好散，分手絕不拖泥帶水。

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挑選C 熊的你

你看起來溫和好相處，實際上你心中戒備心很重，身邊朋友很難走到你的心中。

雖然很多朋友，但是知心的就是那幾位，一旦被你認可，你是願意替朋友兩肋插刀的人。

現階段的你，賺錢第一，在滿足日常需求的情況之下，希望追求更好的生活品質。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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