老人把小奶貓送養後仍一再帶禮物探訪 網民看出背後細節秒淚崩
撰文：聯合新聞網
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一名老人撿到一窩奶貓，因為一些原因送給隔壁愛貓鄰居飼養，但老人送出貓嘴上說不想養，每天都還是會帶禮物來探望貓咪們，溫柔的用手摸摸奶貓的頭，彷彿這些毛孫從未離開他，有網友看了難過的說「也許老人根本不想送養貓，而是因為他知道自己時間不多不敢養，才把貓送人」。
最近在微博流傳一段影片，一名老人將自己撿來的一窩奶貓送給鄰居養，嘴上說「老子我不想養這些野貓」，但隔三差五就會帶禮物來探望貓咪，彷彿這些奶貓從來沒離開過他身邊。
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老爺爺不但天天上門探望摸貓，還做了很多手工藝品送給貓咪，還為牠們編織防寒衣，摸貓的時候臉上全是笑容，這讓現任飼主覺得自己不如這位老爺爺這麼照顧貓咪。
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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示
「有沒有一種可能是其實老爺爺根本捨不得貓，只是因為他怕自己老了先走了才忍痛送養」、
「我思考過這個問題。未來我老了再養新的貓，我比小貓還早過世該怎麼辦」、
「爺爺好有愛，真的把這些毛孫當成真正孫子在疼」、
「看得出來老爺爺因為年邁不捨照顧這些貓」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】