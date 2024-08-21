腦積水｜老人反應遲鈍記憶變差是失智？1病症若不治療恐長期臥床

台灣一名70多歲婦人近半年來記憶力變差、反應遲鈍，走路搖搖晃晃，有時還尿失禁。



起初家人以為是正常老化，輾轉看了復健科、泌尿科，但吃藥不見改善，拖了近一年，家人擔心是失智症，向神經內科求診才知道，原來婦人是「腦積水（又稱水腦症）」作祟。

腦積水3類常見症狀（按圖👇👇👇）

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3類常見症狀 走路「腳黏在地上」

台灣員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，成人腦室每天約產生500c.c.的腦脊髓液，具有代謝循環及緩衝保護大腦的作用，一旦腦脊髓液無法正常在腦室內流動、排放，就會變成「腦積水」，俗稱「水腦症」。像以上婦人就是「正常壓力性腦積水」，常見症狀包括步態不穩、認知功能受損和尿失禁等。

- 步態不穩：腦積水最常見的初期症狀是步態不穩，走路遲疑、步伐變小、轉身困難，而病人本身的感覺像是「腳黏在地上」、常跌倒。

- 認知功能受損：記憶力減退或反應變遲鈍。

- 尿失禁：甚至大小便失禁。



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腦積水常與失智症、阿茲海默症、柏金遜症混淆

台灣陳彥秀醫師表示，腦積水可見於任何年紀，但以長者最為常見，有資料統計65歲以上長者好發率約為1000之分5，由於症狀是緩慢惡化，常被以為是老化而忽略，也容易與失智症、阿茲海默症、柏金遜症等老年常見神經病變混淆，若家中長輩出現相關症狀，建議到醫院神經內科接受檢查，才能釐清病情。

腦積水發生的原因目前並不明確，少數是因為腦部受傷、腦中風、腦血管疾病，治療方式是將過多腦脊髓液引到腹腔，再由人體自然吸收，有近8成的病人有機會可改善病況，恢復正常生活，但要把握在一年內就醫，若時間拖得太久，改善程度就比較有限。

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拖太久沒治療恐行走愈困難 只得長期臥床

台灣陳彥秀醫師表示，當老人家出現相關症狀時，不一定都是正常老化現象，家屬若能多點警覺心，及早帶長輩接受檢查，腦積水是少數經由手術可逆的腦部疾病；如果患者一直未能接受正確治療，拖了兩、三年之後，會因行走愈來愈困難，只得長期臥床，最後常因感染而往生，不可不慎。

台灣陳醫師提醒，走路步態不穩是腦積水早期症狀，民眾不妨多觀察長輩走路的狀態，如果出現腳像是黏在地上、常跌倒情形，建議帶到醫院進行檢查。

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