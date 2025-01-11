儲錢｜年輕人人工低、老人冇收入？統計：「這種人」理財壓力更大

根據美國銀行（U.S. Bank）最新調查，超過一半的 X 世代（1965 年至 1980 年間出生者）父母對子女的經濟感到擔憂，53% 的 X 世代父母擔心子女無法在未來實現經濟獨立，比例遠高於其他世代的 37%。



X 世代父母的焦慮源於多方面的經濟壓力，持續上漲的房價和生活成本，以及許多子女在成年後依然仰賴父母的經濟支援。且 X 世代歷經多次經濟波動，這些不穩定因素也讓 X 世代無法持續累積財富。

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調查顯示，X 世代積極與子女討論財務相關問題，包含如何進行股票投資、選擇符合長期經濟目標的職業等。X 世代表示，這些親子間財務相關的對話，是自己年輕時的 2 倍多。X 世代深切期望子女能夠理解財務規畫的重要性，並在未來能夠獨立解決經濟問題。

儘管 X 世代期待子女能靠自己解決經濟問題，且有 79% 的父母相信子女有能力自行管理財產，卻有 54% 的父母認為，若未來有需要，子女甚至可以反過來支持他們。這種矛盾的情感，反映出 X 世代父母在支持子女時所面臨的深層壓力。

同時照顧父母、子女，X 世代的財務和心理狀況亮紅燈

身處雙親及子女兩個世代間的 X 世代，也可被稱為「三文治世代」（Sandwich Generation）。根據統計，在美國至少有 1100 萬人同時撫養子女及照顧年邁父母。雙重負擔下，X 世代無法輕鬆積累退休金或實現其他經濟目標。根據 Care.com 調查，2023 年美國家庭醫護的成本中位數達到 7 萬 5500 美元，而這些高昂的支出也使 X 世代身心俱疲。

隨着人口老化、年輕人晚育等社會變遷，家庭中需要同時照顧父母和子女的情況將越加普遍。專家指出，X 世代的雙重照顧壓力，可能進一步造成職場退縮和倦怠。社會應該加強對 X 世代的支持，如靈活的工作制度和更多家庭照護福利，以減輕其的擔。

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