在飛機上換座位很危險？資深機長揭致命原因　嚴重可致起飛時墜毀

飛機上的座位不僅影響旅程的舒適度，有時還主宰飛行安全。資深機長諾達爾（Magnar Nordal）解釋，乘客的位置會影響飛機重量及機長控制方式，若乘客自行更換座位，機長因此設定了錯誤的系統，飛機可能會在起飛時墜毀。
諾達爾曾駕駛72人座的小飛機ATR 72，該機種對重心變化格外敏感。諾達爾提到：「有一次理應放在後艙的220公斤行李被安置到前艙，副機長起飛時發現飛機爬升速度比正常情況快，他只好向前推操縱桿以避免飛機失速。」
諾達爾說還有一次4名乘客起飛前離開指定座位坐到前排座位，副機長仰轉（rotate）飛機時發現飛機很重，直言這種情況非常危急，「因為跑道很短，我們不可能停下來」。
諾達爾表示乘客在飛機升空後雖然能自由移動，但「不能讓很多乘客換座位」以免發生危險。另一名機長帕特森（Darren Patterson）也同意這項論點，指出：「越小的飛機，受重量變化的影響越大。而在大型寬體飛機上，單一乘客換座位對飛機平衡的影響則很微小。」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】