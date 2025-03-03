「OIIA CAT」是什麼？旋轉貓咪TikTok大流行　原型來自這隻網紅貓

【OIIA CAT／旋轉貓咪】近期你的社群版面是否也被一隻發出「嗚咿咿啊咿」的聲音並且不斷旋轉的貓入侵呢？魔性的高速旋轉再加上超洗腦的「嗚咿咿啊咿」，讓牠在2024年底成為迅速竄紅的迷因貓咪。究竟這隻貓從何而來，又為什麼會爆紅呢？快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看吧！



「OIIA CAT」在2024年底成為迅速竄紅的迷因貓咪。（Youtube@Goldfish Fan）

「OIIA CAT」原型是牠！背景音其實不是貓叫聲

魔性的「嗚咿咿啊咿」旋轉貓咪名為「OIIA CAT」，原型為一隻名叫Ethel的小貓。Ethel是一隻失明並且沒有牙齒的特殊貓咪，在2018年被領養，主人也為牠開設了IG帳號，可愛的模樣吸引不少粉絲，並且在2022年以「I Wake Up／There Is X」的迷因圖爆紅。不過迷因影片中的「嗚咿咿啊咿」其實並非Ethel的叫聲。



「嗚咿咿啊咿」的音效，來自一名土耳其TikToker和Friday Night Funkin’的粉絲，他們以遊戲風格用不同的速度演唱了一段「U II A IO UI II A IO」的旋律，後來這段魔性的旋律透過TikTok竄紅，許多人紛紛在自己的影片中使用這個背景音，透過誇張的臉部表情對嘴「嗚咿咿啊咿」的旋律，成為一股風潮。

「OIIA CAT」原型為一隻名叫Ethel的小貓。（IG@oiiacat_ethel）

二創影片爆紅 「OIIA CAT」成為「嗚咿咿啊」代表

2023年，有中國網友將Ethel製作搭配上「嗚咿咿啊咿」的音效，讓Ethel配合旋律不斷旋轉，魔性的旋律大受歡迎，並且衍生出許多混音、二創影片，也讓旋轉貓咪開始成為「嗚咿咿啊咿」的代表「OIIA CAT」，只要有人在影片中使用到這段旋律，幾乎都會放上旋轉的OIIA CAT。



在去（2024）年底，OIIA CAT再度在TikTok上流行，並且搭配各式各樣的流行曲剪輯成短片；還有人結合人氣韓劇《魷魚遊戲》，將OIIA CAT融入到第1、2季的各種關卡中，搞笑影片吸引許多人分享；荷蘭DJ雙人團體W&W甚至將OIIA CAT和電子音樂結合製作單曲，讓這隻迷因貓咪登上了大舞台。透過社群的傳播，OIIA CAT成為2024年底到2025年初的爆紅迷因。

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