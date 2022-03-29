韋史密夫網絡迷因大集合！一巴激發網民無限創意　改圖笑到標眼淚

韋史密夫（Will Smith）以《王者世家》（King Richard）成為新科奧斯卡影帝，但典禮上護妻心切，痛毆基斯洛克的一巴掌，寫下本屆奧斯卡最震驚一幕，讓官方一度消音斷訊，韋史密夫的驚天一巴掌引發爭議，竟也引起微博、Twitter網友瘋狂製作哏圖。



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有網友將網路知名迷因「蝙蝠俠怒搧羅賓巴掌」，說是本屆奧斯卡頒獎典禮無雷劇透，另外引用韋史密夫在《黑超特警組》（Men in Black）運用能讓人失去記憶的手燈，希望網友忘記他動手打人，亦有網友挖出韋史密夫曾在2009年貼出揮拳照片，笑稱「這是基斯洛克視角」嗎？發揮眾多網友創意。

【圖輯】點圖放大看韋史密夫掌摑事件網絡迷因👇👇👇

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然則，使用暴力仍是不對的，因而韋史密夫的驚天一巴掌事件之後，荷李活已有不少人抨擊，奧斯卡影藝學院透過Twitter表示「我們不會饒恕任何形式的暴力」，隨後喜劇名導Judd Apatow更在Twitter上抨擊暴力，「韋史密夫失控了，如果不小心，甚至可能失手殺了洛克」，認為韋史密夫早就不是年輕人，不該鑄下大錯，女星曼迪摩亞（Mandy Moore）更說「希望我的小孩不會學他」，《星球大戰》男星麥咸美（Mark Hamill）則痛批「這是奧斯卡有史以來最難堪的時刻」。

【同場加映】奧斯卡2022｜韋史密夫掌摑事件眾星反應 妮歌潔曼勁誇張（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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