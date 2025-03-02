日本「湯烏冬自動販賣機」20秒出餐嚇呆法國網紅：師傅躲在裡面？

日本的自動販賣機文化向來讓外國人驚嘆，近期一名IG上擁有逾21萬粉絲的法國網紅Bebechan，在島根縣發現一台復古的「烏冬自動販賣機」，並在IG分享體驗。



這名住在日本的法國網紅，對於只需20秒就能完成熱騰騰烏冬的機器驚嘆不已，影片累積超過18萬次觀看，網友紛紛加入討論。

Bebechan在YouTube擁有逾76萬訂閱者，內容以分享他在日本的生活為主。（YouTube@bebechan_france）

Bebechan在YouTube擁有逾76萬訂閱者，內容以分享他在日本的生活為主。（IG@bebechan_france）

Bebechan在YouTube擁有逾76萬訂閱者，內容以分享他在日本的生活為主。（IG@bebechan_france）

Bebechan在YouTube擁有逾76萬訂閱者，內容以分享他在日本的生活為主。（IG@bebechan_france）

Bebechan在YouTube擁有逾76萬訂閱者，內容以分享他在日本的生活為主。（IG@bebechan_france）

點圖放大看看Bebechan試吃「湯烏冬自動販賣機」的影片截圖：

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影片中，Bebechan在一台復古的販賣機前投入400日圓，選擇「肉烏冬」，隨即看到機器開始運作，短短20秒後，熱騰騰的烏冬就完成了，讓他大為驚訝的表示：

不會有個師傅藏在機器裡面吧？

網友對這句話十分有共鳴，笑稱：

我們也一直這麼覺得！

此外，他對烏冬的湯頭、肉的甜味及麵條口感都讚不絕口，甚至還展現熟練的筷子技巧，同行其他朋友也紛紛購買了蕎麥麵、拉麵。

影片下方湧入大量留言，許多日本網友對Bebechan發自內心的驚喜反應覺得既開心又感動，稱讚他：

「吸麵條吃麵的樣子根本就是日本人」

「筷子拿得超標準」

「這才是真正懂日本文化的吃法！」



甚至有人表示：

他比我還會用筷子！

許多當地人紛紛推薦更多特別的日本美食，希望他能繼續體驗日本的庶民文化。

這段影片不僅讓人重新認識日本地方特色，也展現了復古自販機的獨特魅力。隨著影片的熱度攀升，許多網友表示想親自前往島根縣體驗這台「熱騰騰烏冬」的神奇自動販賣機。這也顯示出即使在科技發達的現代，這種傳統復古的飲食文化仍能為人們帶來滿滿的感動與樂趣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】