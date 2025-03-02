兩餸飯方便上班族！營養師教這2款餸別揀　飯餸黃金配搭營養均衡

近年兩餸飯相當盛行，方便不少忙碌的上班外食族。台灣有營養師提出即使為求快速方便，但要保持營養均衡，她分享「黃金標配」為「飯半碗＋蔬菜3至4樣＋板豆腐＋滷蛋1顆」。其中她提醒茄子、番茄炒蛋可以跳過，因為這兩款餸菜在烹調上使用大量油脂。



兩餸飯方便不少忙碌的上班外食族，但要注意營養均衡。（資料圖片）

營養師教挑選兩餸飯主菜配菜

營養師夏子雯在Facebook專頁分享挑選自助餐（類似香港兩餸飯）的選菜原則，主菜要以魚、滷雞腿或排骨為主，能去皮最好；配菜方面挑選「豆製品」比較好，像是板豆腐、蒸蛋或豆干，因當餐的動物性蛋白質已經很豐富，可再補充豆製品，而荷包蛋則因吸油量高而不建議選擇。她又提到青菜量要充足，顏色要多樣化，飯最好別超過半碗。

營養師夏子雯續指，可依女生半碗飯、男生8分滿至1碗飯來控制飯量，選擇五穀飯更好，才不會吃完午餐後昏昏欲睡，降低工作效率。

台營養師提醒不要選太油膩的菜式。（網上圖片）

茄子及番茄炒蛋可跳過

至於蔬菜方面，應盡可能有不同顏色、種類，以攝取不同類型的植化素；回辦公室後可將蔬菜稍微過熱水，將多餘油脂沖走，也可降低攝取不必要的鈉量。夏子雯又提醒「看到茄子可以跳過！」茄子在烹調上幾乎都會過油處理，反而成為地雷蔬菜，除非是清蒸涼拌茄子就可以吃。此外，番茄炒蛋也常會加上番茄醬，且雞蛋口感要滑嫩「就一定要油多，因此面對這2款菜式要小心。

女生半碗飯、男生8分滿至1碗飯來控制飯量，才不會吃完午餐後昏昏欲睡，降低工作效率。（資料圖片）

另外，挑選主食時，如果是炸排骨、炸雞腿，應盡可能將裹粉炸皮去除，但炸排骨的裹粉皮很難剝掉，甚至根本沒裹粉炸，排骨肉也會吃進很多油，而炸雞腿的皮因容易去除，反而較炸排骨為佳。其他如宮保雞丁、糖醋雞丁則因有先裹粉油炸再拌炒，一不小心會多吃進額外的油脂。