哥布林/破防/活網係點解？2024年台灣十大潮語　冠軍曾登牛津詞典

「呀咧呀咧」這句話是不是超有聲音！網路上新鮮事不斷，更迭速度幾乎以天計算，許多人物、事件或詞句經常一夕爆紅，並透過社群平台與媒體報導加速傳播，也因此造就出各種流行語。



繼2023年的「超派」、「涎鎮啊」、「不敢相信」之後，今年又有哪些令人印象深刻的流行語誕生呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點2024年網路討論度最高的「年度爆紅流行語TOP 10」，馬上一起來回顧吧！

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No.10 很便、很划

現代生活節奏越來越緊湊，人們對各種事物都講求快速、高效，不只影響短影音崛起，就連說話也似乎變得越來越精簡，「很便、很划」就是其中一個例子。這兩個字詞指的就是「很便宜、很划算」的意思，在年輕世代中相當流行，無論是訊息溝通或口頭對話都被廣泛使用，累積大量討論，成為2024年度流行語第十名。



不過，這樣子的「簡語」其實也不是人人愛用，不少網友就時常在Dcard、PTT等論壇發文抱怨：

「啊很便宜就很便宜，是在很便什麼鬼...」、「兩個字或三個字硬要縮的都很瞎」、「很便宜跟很便也才差一個字，是要多懶得講」。



No.9 尊嘟假嘟

台灣人熱愛諧音梗，走在大街小巷中，時常可以看見有趣的諧音招牌，有時甚至還結合英文、日文、韓文等外語，讓人不得不感嘆中文的精妙之處；網路平台上的討論，更是處處都能見到充滿創意的爆笑諧音。「尊嘟假嘟」正是今年竄紅的諧音流行語之一，經常搭配可愛的貓狗照片，營造嘟嘴賣萌的可愛語氣，後續也被網友使用在反諷情境中。



最近一次聲量高峰落在10月16日，中國政府宣布將推動「清朗・規範網路語言文字使用」專案行動，指出「尊嘟假嘟」、「雨女無瓜」、「丸辣」皆為「網路黑話爛梗」，恐怕會在不知不覺中侵蝕年輕一代，因此明令禁止、出手整治不符合國家通用語言文字的使用亂象。不過消息一出，馬上也引來台灣網友留言吐槽：

「尊嘟假嘟這也要管」、「蛤～尊嘟假嘟啦」。



「尊嘟假嘟」正是今年竄紅的諧音流行語之一，經常搭配可愛的貓狗照片，營造嘟嘴賣萌的可愛語氣。（抖音@小川）

No.8 已購買，小孩愛吃

2024下半年，Instagram、Threads、Facebook等社群平台，開始出現「已購買，小孩愛吃」的留言風潮。因為這句話時常與貼文內容毫不相關，形成一股「已讀亂回」的幽默感，也讓其他網友摸不著頭緒，造成熱議。就連藝人陶晶瑩也曾發文提問「那個已回購、小孩愛吃是什麼意思？怎麼用？」，吸引各大媒體關注，紛紛報導這個流行梗的來源，創下聲量高點。



其實「已購買，小孩愛吃」最早發源自中國平台淘寶和抖音，有買家留言分享購物心得，意外收穫無數按讚，之後便有業主找網軍回文、洗評價，營造商品熱賣的假象。被網友發現後，「已購買，小孩愛吃」隨即成為諷刺業配文的熱門流行語，更衍生出「已退回，小孩不愛吃」等變異詞。

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No.7 活網

你是活網仔嗎？過去我們都用「網路成癮」形容成天活在網路世界中的人，不過現在年輕人則直接以「活網」來形容。除了名詞改變之外，「活網仔」更是被用來代稱可以掌握最新網路迷因、流行語的族群。Facebook上的知名社團「活網缺愛集散地」也吸引大批活網仔加入，就連饒舌歌手婁峻碩都是其中一員，而這項流行語的2024年聲量高峰就與他有關！



今年3月，Meta旗下多個社群平台大當機，引爆用戶焦慮。Facebook修復後，被稱為「活網之光」的婁峻碩立刻發文「活網人差點失業」，更笑說「在（再）笑臉書是老人用的呀！現在讓你們體驗一下長大」，引發熱烈迴響。大批粉絲湧入留言：

「真的是活網人，一打開就看到你」、「大家也是很擔心活網人」、「你是最稱職的活網仔，不放過任何平台欸」。



Facebook修復後，被稱為「活網之光」的婁峻碩立刻發文「活網人差點失業」。（FB@婁峻碩）

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No.6 蛋雕

石雕、木雕都聽過，那你聽說過「蛋雕」嗎？蛋雕是雕刻藝術品的一種，顧名思義是以雞蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋或是鴕鳥蛋等飛禽類蛋殼為素材刻琢而成。不過，今年被網友頻繁提到的「蛋雕」一詞，指的可不是雕刻品，而是台語「丟掉」的意思，因為發音相近所以被大量使用。



雖然台語諧音對多數台灣人來說並不陌生，但仍有部份網友看得一頭霧水，忍不住在PPT閒聊版發問「蛋雕又是啥？為什麼一堆人在講？」貼文曝光後也吸引眾多鄉民回覆：

「丟掉的台語啊」、「一開始也不知道，昨天看別人一直講跟著唸就知道了」、「丟掉的台語啊！」



大量留言不僅為原PO解答這項新流行語的意義，也造就蛋雕在2024年的聲量最高峰。

今年被網友頻繁提到的「蛋雕」一詞，指的可不是雕刻品，而是台語「丟掉」的意思，因為發音相近所以被大量使用。（FB@苗栗縣苗北藝文中心）

No.5 硬控

抖音、小紅書、嗶哩嗶哩等影音社群平台崛起，大量中國用語也擴散至台灣，成為台灣網友口耳相傳的流行語。但由於文化背景不同，許多用詞經常令人看得看不懂，「硬控」就是其中之一。



「硬控」起源自遊戲術語，是一項強行控制技能，可以使敵對玩家在一定時間內失去遊戲角色的操控權。廣泛流傳至其他平台後，也衍生出「對事物產生強烈吸引力、無法轉移視線」的意涵。像是許多追星族看到偶像帥氣吸睛的舞台表演影片時，都會忍不住尖叫大喊：

「被硬控了！」、「短短幾秒的影片硬控我一天」。



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No.4 M3

年輕人的常用詞彙，更新速度快得你無法想像，創意更是經常令人大開眼界，有各式諧音、中文簡語，甚至連完整的英文句式都能縮寫成一個詞，最佳代表非「M3」莫屬！



「M3」指的不是香菜的台語，也不是蘋果電腦M3晶片，更不是台北捷運M3出口，正確解答是「You know what I am saying（你懂我意思吧）」。由於這句英文常出現在嘻哈饒舌音樂中，說唱時的發音相當連貫，聽起來像是Nam sayin或Yum sayin，久而久之就被以「M3」來代稱。精簡用法誕生後也掀起網友熱議：

「現在的年輕人講話到底要多省...」、「這世界變化的太快⋯要被淘汰了嗎」、「最近一直看到疑惑了好久，原來M3是這個意思」。



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No.3 呀咧呀咧

「呀咧呀咧／無法阻止的大小姐」堪稱2024年度最洗腦的歌詞！源自韓國雙人組合ASMRZ的爆紅神曲〈晚安大小姐〉，超魔性旋律、歌詞與舞蹈，讓這首歌一夕之間在各大社群平台竄紅，不但帶起網友跟風挑戰，就連SUPER JUNIOR、ZEROBASEONE、MAMAMOO等韓團偶像，都跟上了這波Challenge風潮。



其實「呀咧呀咧」是日文感嘆詞「やれやれ」的音譯，意思類似中文的「哎呀哎呀」，使用情境非常廣泛。不只日常貼文能用，許多品牌的廣告文案中也能見到：

「呀咧呀咧，再不來買就送你小編鐵拳」、「呀咧呀咧，招牌銅鑼燒買一送一」



因此累積大量討論，躍升年度爆紅流行語聲量排行第三名。

「呀咧呀咧／無法阻止的大小姐」堪稱2024年度最洗腦的歌詞。（YouTube＠나몰라패밀리 핫쇼）

No.2 破防

源自線上遊戲用語的「破防」，初始含義指的是「突破對方的防禦」，而後又衍生出「突破心中防線」的意思，只要是情緒受到觸動或衝擊的情境，都能用這個詞彙形容，在Threads、抖音、小紅書等平台上蔚為流行，甚至有人使用「破房子」的Emoji來代替。Z世代年輕族群也經常以此回覆貼文，「這句話讓我破防了」、「玩個心理測驗也被破防了」、「我心態沒崩，沒這麼輕易破防的」。



不只突破網友心中的防線，2024年，「破防」也大量新興詞彙中突破重圍，聲量飆破20萬筆，成為今年爆紅流行語的亞軍，全年討論熱度屢創高峰，可見其在網路上被使用的頻率十分驚人！

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No.1 哥布林

2024最紅的流行語來啦！哥布林（Goblin）是歐洲文學中常出現的奇幻生物，相傳外貌矮小醜陋，有著尖耳朵、綠皮膚、鷹勾鼻和金魚眼，並具備魔法能力。最著名的形象化代表就是《魔戒》中的半獸人，以及《哈利波特》中掌管巫師銀行「古靈閣」的精靈。近年逐漸成為網友暗示自己不受歡迎、相貌欠佳的代名詞。2022年更以「哥布林模式」（Goblin mode）登上《牛津英語辭典》年度代表詞，指懶惰、邋遢、自我放縱，與中文常見的「我就爛」、「躺平」、「不想努力」等詞彙有異曲同工之妙。



哥布林（Goblin）是歐洲文學中常出現的奇幻生物，相傳外貌矮小醜陋，有著尖耳朵、綠皮膚、鷹勾鼻和金魚眼，並具備魔法能力。（淘寶圖片）

另外，哥布林也時常被台灣網友代稱民進黨與其支持者，觀察這項流行語在2024年的網路討論，也能發現多個聲量高峰都與政治時事有關。例如今年5月，藍綠兩黨立委在立法院爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台，飛撲國民黨立委陳菁徽，兩人雙雙重摔落地。對於國會議事上演全武行，PTT鄉民熱議不斷，紛紛湧入八卦版和政黑板留言：

「這個今天一直站桌上的腳滑哥布林，民主聖地的大立委，突然跑酷還自摔真的笑瘋」、「今天大亂鬥的各種行徑真是令人大開眼界，又是打巴掌又是襲臀又是搶東西，只能說真的很哥布林」、「哥布林真的好野蠻」。



2024神回顧／破防、活網、已購買小孩愛吃！年度爆紅流行語TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

2024神回顧／破防、活網、已購買小孩愛吃！年度爆紅流行語TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月05日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】