食店遇港人推介茶餐廳美食　1舉動令在英港女感動：已開始愛香港

香港是美食天堂，不少旅客到來尋找特色美食。有在英國的女網民於網上發相，指在倫敦食店遇到香港客人，用餐期間，該客人一直交流台灣及香港美食，離開食店時，更送上一張字條，上面是手寫推介位於長沙灣的1間茶餐廳，更詳細寫上地址及食物款式，十分有誠意，讓女網民十分感動，表示「還沒去香港就已經開始愛香港」。



帖文引來網民熱議，有人指「懷疑他是XX茶餐廳老闆」、「歡迎來香港玩！」、「不要看小紅書推介什麼什麼，來脆直接問在地香港人就對了」、「這間真的好吃，而且懷舊茶餐廳香港愈來愈少，可能多幾年老闆退休下一代不接手就關門大吉 」、「字寫得好好」。



樓主被手寫推介字條感動。（Threads）

遇港客手寫紙條推介茶餐廳美食

有女網民在Threads上發文及發相，指在英國倫敦食店遇到香港旅客，用餐期間大家不斷分享在台灣及香港嚐到的美食，而對方離開食店時，突然遞上1張字條給她，上面是手寫的推介香港茶餐廳名稱、地址，更推介「必食」美食酥皮蛋撻、沙嗲牛肉麵及奶茶咖啡等食物。樓主表示「不知道為什麼就是莫名感動，還沒去香港就已經開始愛香港」。

網民：直接問本地人

不少網民對香港多美食有同感，紛紛在帖文下留言，有人笑言「懷疑他是XX茶餐廳老闆」、「歡迎來香港玩！」、「這間真的好吃，而且懷舊茶餐廳香港愈來愈少，可能多幾年老闆退休下一代不接手就關門大吉 」、「不要看小紅書推介什麼什麼，直接問在地香港人就對了」。

有網民推介更多美食，如雲吞麵、燒味、雞蛋仔、煲仔飯。（（《阿媽有咗第二個》電影劇照））

不少人更列出其他地道美食，「呢間食蛋撻同炒麵飯」、「美食還有雲吞麵、燒味、雞蛋仔、煲仔飯等等等等，有待你慢慢挖掘喔」。另有人錯重點，「字寫得好好」。