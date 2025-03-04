阿根廷驚現新品種水豚？一身綠色竟是全球暖化惹的禍　專家揭原因

國際媒體《Agence France-Presse》（法新社）2月15日，以標題「Capybaras in Argentina dyed bright green by algae」報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以北的薩爾托格蘭德水壩，出現綠色毛皮水豚；原來是因爲湖面上的大量藍綠藻，沾染水豚毛皮，報導中也可看見周圍河岸散落著死掉生物。



阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以北的薩爾托格蘭德水壩，出現綠色毛皮水豚。（X截圖）

藍綠藻恐對人類、生態造成危害

恩特雷里奧斯大學生物學家Martin Novoa接受法新社採訪，藍綠藻增生的現象可持續好幾個星期。全球暖化造成當地持續高溫，動輒超過40℃，加上乾旱缺乏降雨，加速藻類快速生長，一旦數量太多，在水裡的濃度過高，便會產生毒性，對人體健康和水中生物造成危害，進而影響整體生態平衡。



這種情況在全球各地藍綠藻增生的地方都可能出現，Martin Novoa解釋，「若人只是輕微接觸到藍綠藻水域，其產生毒素時可能會引發皮膚炎、過敏相關問題，類似流感的症狀，腹瀉和嘔吐。」

這種情況在全球各地藍綠藻增生的地方都可能出現。（X截圖）

藍綠藻是什麼？ 它曾造成台灣水庫危機

《網路溫度計DailyView》訪問海洋相關專家，台灣陽明交通大學生命科學系暨基因體研究所副教授盧重光表示，藍綠藻是地球上出現的第一個生命細胞，科學家推測藍綠藻是在35億年前即出現在地球。藍綠藻的種類繁多，有些益於人體，像是市面販售的健康食品藍藻，算是一種富含營養的螺旋藻。然而，有些藍綠藻會危害人體建康，比如「微囊藻」會產生微囊藻毒素，是一種肝臟毒素；通常在夏季時，微囊藻會在富營養化的河流、湖泊大量產生，形成有害藻華。



盧重光補充，微囊藻藻華曾在全球多個地方發生，比如2014年，美國伊利湖出現史上最大的藻華，污染面積達到三百平方哩，影響了陶雷度市的飲用水供應；台灣水庫，也曾發生微囊藻藻華。

台灣水利署呼籲：「惟建議家中水塔一定要加蓋，並千萬不要喝未經處理的水庫、湖泊、池水或山泉水等。」（台灣經濟部水利署北區水資源分署）

台灣經濟部水利署官網2013年曾對此危害表示，依據台灣行政院環保署規定，於藻華好發季節（多數水庫於5至10月、部分水庫2月即開始），台灣水利署將加強每日巡查，若在取水口發現藻華，台灣自來水事業單位即需啟動緊急應變措施，包括通知台灣環保、水利相關單位，並進行必要之水源調度，以確保供水無虞及水質安全。台灣水利署也呼籲：

「惟建議家中水塔一定要加蓋，並千萬不要喝未經處理的水庫、湖泊、池水或山泉水等。」



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