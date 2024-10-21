孔雀集體倒地疑「伏屍動物園」似末日奇景　專家揭其實在做這件事

高雄壽山動物園裡面有30幾隻孔雀，竟出現集體躺在地上動也不動的情境，看起來很不尋常，遊客驚嚇之餘急忙通知園區告知「鳥園有孔雀掛了！」，保育員前往察看，原來是孔雀在曬太陽做日光浴，虛驚一場。



動物園昨天在IG上發布數張孔雀倒地不起的照片，小編說，接獲心急如焚地遊客來通報說「那個、那個….鳥園有孔雀…..好像…好像….掛了！！」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

園方解釋，其實這些孔雀不是生病不起，只是在做舒服的日光浴，享受生活。園方感謝遊客細心觀察通報，另提醒遊客，若在展場發現動物、鳥禽倒地不起或發懶不動，可以再多停留一下，再等看看或叫看看，沒醒的話可以即刻通報。

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動物園主任莊絢智表示，很多遊客看見孔雀集體躺平覺得很奇怪，其實只要天氣好，孔雀一年四季都可能在陽光下做日光浴，可以順便驅蟲。

「要碰運氣，不是天天能看見！」莊絢智說，近日因為天氣變溫暖，陽光不是太強才出現集體日光浴景觀，孔雀通常會在地面躺一段時間，除非有人靠近才會被驚動起身。

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發文一出獲得網友熱烈回響，有人說：

「集體罷工做日光浴」、「上班睡覺被發現了」、「這個看起來真的很像掛了」。



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